نقابة مُربي الدواجن بغزة حول ارتفاع اسعار الدجاج : سيصل الى هذا السعر ..

غزة/ سما /

تحدث رئيس نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة، مروان الحلو، حول ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وقال الحلو في تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية صباح الاثنين، إنه "كان هناك خلل في خط استيراد البيض المخصب الذي يُنتج الصوص اللاحم نتيجة تفشي انفلونزا الطيور لدى الاحتلال، ونحن نستورد ٣ ملايين بيضة شهرياً لإنتاج الصوص اللاحم وثم تربيته في المزارع".

وتابع: "وفرة الإنتاج ستكون بعد العاشر من رمضان، وقد فتحت الحكومة باب استيراد البيض المخصب من مصر لسد العجز وحاجة الناس بعد الفحوصات التي أجرتها اللجنة التابعة للحكومة".

وبين الحلو أن القطاع يحتاج لعملية إنتاج تصل 60 يوماً لإنتاج دجاجة، معتقدًا أن وزارة الاقتصاد فرضت التسعيرة ونحن مع أبناء شعبنا ولا نسمح بارتفاع الأسعار، ويجب الوقوف كذلك مع المزارع في حالة إنخفاض الأسعار.

وتوقع أن تنخفض الأسعار بشكل تدريجي، وأن يكون سعر الدجاج من "10 _ 10.5" شيكلاً بعد العاشر من رمضان، موضحًا أنهم طلبوا ان يتم تشكيل خلية أزمة لإعادة تنظيم هذا القطاع، ولا يجب أن يكون محصوراً في أيدي بعض التجار.