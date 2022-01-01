هذا ما قاله تشافي وأنشلوتي بعد "كلاسيكو" ريال مدريد وبرشلونة

وكالات / سما /

عبر مدرب نادي برشلونة "تشافي هيرنانديز" عن فخره بالأداء الذي قدمه نجوم "البلاوغرانا"، خلال مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، والفوز بنتيجة أربعة أهداف دون رد، لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الليغا.

وصرح تشافي عقب مباراة ملعب "سانتياغو برنابيو" قائلا: "هذا هو الطريق الذي نريد أن نسلكه، أنا فخور جدا، وجماهير برشلونة يجب أن يستمتعوا بتلك اللحظات التاريخية".

ثم أضاف: "تفوقنا بشكل واضح على ريال مدريد وأظهرنا أنه يمكننا القتال ضد أي خصم، لعبنا مباراة جيدة للغاية، وكنا الطرف الأفضل في كل الأوقات، وهذا ما اتفقنا عليه بين بعضنا البعض قبل المواجهة".

ورغم النتيجة العريضة، إلا أن مُدرب السد القطري السابق كان يرغب في أن تزيد غلة فريقه التهديفية عن أربعة أهداف، حين قال: "كان بالإمكان أن نلعب بشكل أفضل، غضبت في الشوط الثاني؛ لأننا أصبحنا نفقد الكثير من الكرات".

وعن اقترابه أكثر من المتصدر ريال مدريد، قال تشافي: "سيناريو الفوز باللقب صعب، لقد فزنا بالمباراة نعم، ولكن صعب جدا العودة في الفارق، تبقت فقط 9 مباريات".

من جانبه أعرب مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن أسفه لهزيمة فريقه أمام برشلونة برباعية نظيفة.

وقال أنشيلوتي في تصريح صحفي أعقب المباراة: "لقد فشلت في هذه المباراة. نحن آسفون، ولكن يجب أن نستعد جيّدا للمباريات القادمة، وأن نحظى بالهدوء؛ فنحن متصدرون بفارق 9 نقاط".

وتابع: "كانت الفكرة هي وضع مودريتش في المقدمة، لمحاولة الخروج بالكرة بشكل أفضل، وإيجاد المساحة، ولكن النهج لم يكن جيّدا".

وواصل: "فترة الراحة مفيدة بالنسبة لنا، يمكننا استعادة بنزيما وميندي، ولدينا الوقت لاستيعاب هذه الهزيمة، يجب التحلي بالهدوء. الجماهير كانت جيدة جدًا، لقد تفهموا بأنها لم تكن ليلة سعيدة، ولكن يمكننا العودة والتعافي والفوز في المباريات القادمة".

وأردف: "حاولنا الضغط في مناطق متقدمة، لكنهم استطاعوا الخروج بشكل جيد وافتتحوا التسجيل، حاولنا الحصول على الكرة لكنهم استحوذوا عليها أكثر، لقد كلفنا ذلك الكثير".

يشار إلى أن ريال مدريد انهزم أمام ضيفه برشلونة، بأربعة أهداف دون مقابل، على أرضية ملعب "سانتياغو بيرنابيو".