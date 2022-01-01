مقتل شابة برصاصة طائشة خلال شجار عائلي في كفركنا

كفر كنا/سما/

لقيت الشابة رزان عباس عباس (18 عامًا) مصرعها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بعد تعرضها لاطلاق نار خلال شجار عائلي عنيف في كفركنا.

وبحسب مصادر محلية كانت المرحومة وهي طالبة في الثانوية، تستعد لتخرجها من المدرسة خلال الاشهر المقبلة.

وأضافت المصادر أن الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وقامت بعمليات انعاش للمصابة ووصفت حالته بالحرجة وتم اعلان وفاتها لاحقًا.

وبحسب المعلومات المتوفرة أن الشابة أصيبت برصاصة طائشة خلال تواجدها في منزل العائلة.

ووصلت الشرطة للمكان وباشرت التحقيق.

وأفادت مصادر محلية ، أن بلدة كفركنا شهدت الليلة شجار عنيف تخلله اطلاق نار كثيف مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء.