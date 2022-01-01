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الصين: "لا تنسوا أبدا من هو التهديد الحقيقي للعالم"

الأحد 27 فبراير 2022 01:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين: "لا تنسوا أبدا من هو التهديد الحقيقي للعالم"



موسكو/سما/

أكدت سفارة الصين لدى روسيا، أن التهديد الحقيقي للعالم هو الولايات المتحدة، داعية إلى الاطلاع على قائمة الدول التي قصفتها أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية.

ونشرت البعثة الدبلوماسية على "تويتر" قائمة بالدول التي قصفتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، قائلة: "لا تنسوا أبدا من هو التهديد الحقيقي للعالم".

وضم المنشور قائمة باسماء 20 دولة حول العالم، أشارت السفارة ان الولايات المتحدة تدخلت في شؤونها الداخلية أو قصفتها فعليا.



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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، الخميس الماضي: "روسيا دولة كبرى وتتصرف بشكل مستقل بناء على قراراتها الاستراتيجية، ولا تحتاج إلى موافقة الصين قبل اتخاذ أي خطوات".

وشددت على أن "الصين تتابع عن كثب تطورات الوضع في أوكرانيا"، داعية جميع الأطراف إلى "ضبط النفس ومنع خروج الوضع عن السيطرة".

ورفضت هوا وصف العملية العسكرية الروسية بأنها "غزو"، مشيرة إلى أن "هذا المصطلح متحيز"، وامتنعت عن الإجابة عن أسئلة عما إذا كانت بكين على اتصال مع قادة روسيا وأوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "الجيش الروسي لم يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية"، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وأكدت الوزارة أن "المدنيين ليسوا في خطر"، وأن "حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تدميرها بالكامل".

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