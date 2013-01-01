قصة قتل عارضة الأزياء الباكستانية "قنديل بالوش"

وكالات / سما /

أفرجت السلطات الباكستانية، عن قاتل وشقيق عارضة الأزياء الباكستانية "قنديل بالوش" بعد أن أمضى ست سنوات في السجن لقتله شقيقته.

وأحدث مقتل عارضة الأزياء "قنديل بالوش" التي كانت تُعرف بلقب "كيم كارداشيان"، صدمة في أنحاء باكستان، كما تصدر خبر مقتلها عناوين الصحف في كثير من أنحاء العالم.

سبب الإفراج عن قاتل قنديل بالوش

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن والدة القاتل "محمد وسيم" عفت عنه لتقرر المحكمة الإفراج عنه، وتسجيل القضية تحت مسمى جريمة قتل بداعي الشرف.

سبب تسميتها بكيم كارداشيان

أثارت قنديل بلوش الجدل بين الرأى العام الباكستاني، بعدما شاركت في برنامج باكستان أيدول لعام 2013، حيث تولد لديها شغفٌ للشهرة على طريقة النجمة العالمية كيم كارداشيان، فاتخذت منهج الإثارة في تحدي العادات والتقاليد.

لماذا قتلت قنديل بالوش؟

أقدم محمد وسيم، في عام 2016، على قتل شقيقته قنديل بالوش خنقًا، بسبب تمردها على العادات والتقاليد الباكستانية.

حيث تسببت الصور ومقاطع الفيديو التي كانت تنشرهما "قنديل بالوش" على منصة تيك توك في مقتلها، بعدما أصبح لها آلاف المتابعين.

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وحُكم على قاتلها بالسجن المؤبد. بينما صرح للصحافة حينها إنه لا يشعر بأي ندم على القتل لأن سلوكها كان لا يطاق.

لكنه استأنف القرار حتى ألغت محكمة في مدينة "ملتان" بوسط باكستان، يوم الاثنين الماضي، الحكم بعد أن تراجع شهود عيان عن شهادتهم. كما كشف محاميه أن والدة وسيم قدمت أيضًا بيانًا أمام المحكمة بأنها أصدرت عفوًا عنه.

ورحبت والدة وسيم، أنور بيبي، بالحكم، وقالت للصحفيين إنها ممتنة للمحكمة التي أمرت بالإفراج عن ابنها بناءً على طلبها، والذي من المتوقع الإفراج عنه قبل نهاية هذا الأسبوع.