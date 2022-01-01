  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيديو: فاشنيستا سعودية تفاجئ متابعيها وتزيل "مكياجها" في بث مباشر

الجمعة 11 فبراير 2022 03:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: فاشنيستا سعودية تفاجئ متابعيها وتزيل "مكياجها" في بث مباشر



الرياض/سما/

لفتت الفاشنيستا السعودية المقيمة في الولايات المتحدة هند القحطاني الأنظار بظهورها في مقطع فيديو وهي تزيل المكياج نهائيا، لتظهر بملامح مختلفة قليلا.

وأثار ما أقدمت عليه الفاشنيستا السعودية الجدل في التعليقات على الفيديو.

وبينما عبر البعض عن إعجابهم بشجاعة هند القحطاني على الظهور بدون تبرج سخر آخرون منتقدين اعتمادها على الفلتر واعتبروا أنها تخدع الجمهور بادعاء أن هذه هي الملامح الحقيقية من أجل الترويج للمنتجات التي تعلن عنها.

وقامت هند القحطاني بإزالة المكياج على الهواء بهدف الإعلان عن أحد المنتجات، إلا أنها تعرضت للسخرية بسبب استخدامها لأحد الفلاتر.

وبينما سخر متابعون منها معتبرين أنها لا تستطيع الاستغناء عن الفلاتر، رأى آخرون أنها تضلل المتابعين بإدعاء أن هذه بشرتها الحقيقية من أجل الإعلان عن المنتجات للشركات المعلنة.

 
#هند القحطاني

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "هم ميتون على أي حال".. نظرة "إسرائيل" لسقوط عمال فلسطينيين من الطابق الـ50

مئات الطلاب يحتشدون رفضاً لزيارة السفيرة الإسرائيلية جامعة كامبريدج (فيديوهات)

أسعار صرف العملات

بالتزامن مع اطلاق نار تجاه مستوطنة قرب جنين..كتائب شهداء الأقصى تعلن النفير العام

حماس تعلق على قرار السلطة بوقف التنسيق الأمني ..

أدرعي معلقا على فيديو الجندي الإسرائيلي: "العبوا غيرها!"

ترتدي ألوان علم اسرائيل ونجمة داوود.. باحثة سعودية : لهذا اتيت الى تل أبيب ..

الأخبار الرئيسية

نابلس

صحيفة تكشف أسباب تصدر "الخلية النابلسية" قائمة المطلوبين للاغتيال

بايدن للأمريكيين في أوكرانيا: غادروا فوراً

بالفيديو.. الرئيس عباس عن اغتيال شهداء نابلس: "لابد أن نرد الصاع صاعين لهم"

واللا

واللا العبري ينشر تفاصيل جديدة عن حادثة تسلل شبان من غزة واحراقهم مركبة هندسية

طيران

شركات الطيران الإسرائيلية تهدّد بوقف رحلاتها إلى دبي..تفاصيل جديدة

الاتصالات الفلسطينية