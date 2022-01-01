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مصر: إمام يثير الجدل جراء بثه فيديو داخل المسجد أثناء مباراة مصر وكوت ديفوار ووزير الأوقاف يتدخل

السبت 29 يناير 2022 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: إمام يثير الجدل جراء بثه فيديو داخل المسجد أثناء مباراة مصر وكوت ديفوار ووزير الأوقاف يتدخل



القاهرة/سما/

أثار أحد أئمة الأوقاف في مصر الجدل جراء فيديو بثه من داخل أحد مساجد محافظة مطروح أثناء مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار، ضمن فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بدولة الكاميرون.

وظهر الإمام في الفيديو الذي بثه من داخل المسجد، يتحسر على اختفاء المصلين وجلوس الشباب على المقاهي لمشاهدة المباراة، واصفا المشهد في الفيديو بقوله: "كما ترون المسجد خال إلا من الكراسي الخاصة بكبار السن والآن كما تعلمون هناك مباراة بين مصر وكوت ديفوار"

بدوره اتخذ وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، قرارا بخصوص هذه الواقعة تجاه هذا الإمام.

وأعلنت وزارة الأوقاف اليوم السبت "وقف الشيخ وهو إمام وخطيب بمديرية أوقاف مطروح، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب، لسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

ويأتي ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف مطروح والمرفوعة من القطاع الديني، حيث قرر وزير الأوقاف، أمس الجمعة وقف الإمام ومنعه من صعود المنبر.

وشهد هذا الفيديو حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بين مؤيد للإمام ومنتقد لتصرفه.

#مصر #كوت ديفوار

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