الشروع بتركيب كشافات إنارة في حيّي السلام وقيزان النجار جنوب خان يونس

غزة / سما /

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع لجنة المساءلة المجتمعية وجمعية بنيان للتنمية المجتمعية بتنفيذ مشروع تركيب (32) كشاف إنارة من نوع (LED) بقدرة (150) وات وكابل إنارة بطول (400) مترًا في شارع رقم (138) المعروف بــ"مسجد سليمان" وشارع الشهيد أسامة النجار الواقعين في حيّي السلام وقيزان النجار.

وأكد رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة أن البلدية تسعى بالرغم من شُح الإمكانات والموارد إلى تنفيذ مشاريعها التنموية من خلال تواصلها الدائم مع الجهات المانحة لتأمين الدعم المادي المطلوب للنهوض بواقع الخدمات في خان يونس للتخفيف من حجم المعاناة الواقعة على المواطنين.

وشدد د. البطة أن بلدية خان يونس قد أعدت خطة متكاملة من أجل إنارة كافة الشوارع الرئيسة والفرعية ومفترقات الطرق في خان يونس ضمن برنامج التدخلات الطارئة لتحسين واقع الخدمات نحو الأفضل، شاكرًا كل الجهود المبذولة من قبل كافة الشركاء والتي تؤسس إلى حالة من التعاون المشترك بما يخدم المصلحة العامة.

ومن جانبه ذكر م. جهاد الشمالي رئيس شعبة الإنارة في بلدية خان يونس أهمية أعمال الإنارة التي تأتي ضمن المبادرة التي طرحتها اللجنة ضمن مشروع تعزيز المساءلة المجتمعية في الحكم المحلي والممول من قبل التعاون الألماني (GIZ).

وأوضح م. الشمالي أن المبادرة شملت تركيب (16) كشاف إنارة في حي السلام و(16) في حي قيزان النجار بهدف المساعدة في تعزيز الرؤية البصرية في الشوارع والأحياء المختلفة، والتسهيل على مرتادي صلاة الفجر، مشيرًا إلى أن المبادرة هي نتاج عمل مشترك في إطار المساعي المبذولة لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدورهم شكر السكان جهود بلدية خان يونس في تعزيز خدماتها وتطويرها في كافة القطاعات والتي ساهمت في الرقي بواقع المديمة نحو الأفضل، معربين عن أملهم أن استمرار تلك الجهود للتخفيف من الظروف الراهنة.