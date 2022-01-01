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فيديو على "تيك توك" يكشف عن حيل ذكية على "واتس آب" قد لا يعرفها المستخدمون

الجمعة 28 يناير 2022 01:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو على "تيك توك" يكشف عن حيل ذكية على "واتس آب" قد لا يعرفها المستخدمون



وكالات/سما/

إذا كنت مستخدما منتظما لـ"واتس آب"، فمن المفيد معرفة بعض الحيل الذكية، التي ربما لم تكن على علم بوجودها في التطبيق.

وشارك حساب باسم @tricksin1 على "تيك توك" مقطع فيديو حصد أكثر من 7000 إعجاب، يظهر أفضل حيل في "واتس آب" لضمان تجربة ممتعة عند استخدام التطبيق.

 

وتتمثل الحيلة الأولى في حفظ الرسائل في فئة "المفضلة". وما عليك سوى فتح "واتس آب" ثم الانتقال إلى الدردشة.

وإذا ضغطت بإصبعك على رسالة معينة، فسيكون لديك خيار تمييزها بنجمة. ثم انتقل إلى الإعدادات وابحث عن الرسائل المميزة بنجمة.

وهذا هو المكان الذي سيتم فيه تخزين جميع رسائلك المفضلة.

وهذه طريقة سهلة لتتبع الرسائل المهمة، والتي قد تتضمن عناوين هامة أو اتجاهات سفر وغيرها من الرسائل التي تهمك.

ويقدم الفيديو أيضا نصيحة أخرى تتمثل في تثبيت الدردشات في أعلى قائمة الدردشات. وهذه طريقة سهلة لتحديد أولويات الأشخاص المفضلين لديك في التطبيق.

ويتيح تثبيت المحادثات جعل المحادثات المهمة في أعلى القائمة من أجل توفير عناء البحث عنها في كل مرة.

ومن أجل تثبيت محادثة ما في أعلى قائمة الدردشات لديك، يجب أن تنقر مطولا على المحادثة حتى يظهر رمز "الدبوس" بجانب خيارات الحذف والأرشفة.

وسيقع بعد ذلك تثبيت الدردشة المحددة بأعلى القائمة. وإذا غيرت رأيك لاحقا، فيمكنك إلغاء التثبيت في أي وقت.

حيل أخرى على "واتس آب"

النص الغامق طريقة رائعة للتأكيد على كلمة أو عبارة: غامق. ويمكنه أيضا إبراز الرسالة، والتي يمكن أن تكون مفيدة في الدردشات الجماعية.

وكل ما عليك فعله هو وضع علامة النجمة على جانبي الكلمة أو العبارة التي تحاول إبرازها، مثل: *وضع النص هنا*.

وبالمثل، من الممكن أيضا جعل رسائل "واتس آب" مائلة، وهي ميزة تعمل بنفس الطريقة التي كانت بها الحيلة السابقة، ولكن باستخدام رموز مختلفة.

وتحتاج إلى وضع شرطة سفلية على جانبي الكلمة أو العبارة التي تحاول تعديلها، على النحو التالي: _ النص _.

#تيك توك #واتساب

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