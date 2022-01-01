يمكنك الآن الكتابة بصوتك على Windows 11.. اعرف التفاصيل

وكالات / سما /

بدأت شركة مايكروسوفت الشهر الماضي اختبار ميزة الوصول الصوتي لنظام التشغيل Windows 11 مع الإصدار 22518، حيث تتيح لك هذه الميزة إدارة المهام الأساسية على Windows 11 باستخدام الأوامر الصوتية.

حيث يمكنك استخدام الميزة لفتح أو إغلاق تطبيق والبحث عن أي شيء على متصفح الويب والوظائف المماثلة الأخرى، كما يمكن استخدامه أيضًا لإملاء النص أو التحكم في مؤشر الماوس على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والآن ، أعلنت الشركة أنها تضيف ميزة الوصول الصوتي إلى لوحة المفاتيح الافتراضية مع تحديث Windows Insider الجديد.

كيف تعمل ميزة الوصول الصوتي في Windows 11 مع لوحة المفاتيح الافتراضية

كما أوضحت Microsoft في مدونتها الجديدة ، يمكنك استخدام الميزة لإظهار أو إخفاء لوحة المفاتيح الافتراضية باستخدام أوامر مثل "إظهار لوحة المفاتيح" أو "إخفاء لوحة المفاتيح"، ونظرًا لأنه يمكنك بالفعل إملاء نص باستخدام الميزة ، فإن الغرض الرئيسي من هذه الميزة على لوحة المفاتيح الافتراضية هو مساعدتك على تهجئة كلمات مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني ، وإدخال الأرقام ، وإدخال علامات الترقيم والرموز ، وإدخال الرموز التعبيرية.

وبمجرد فتح لوحة المفاتيح الافتراضية باستخدام الأمر الصوتي ، سترى رقمًا فوق كل مفتاح، وسيساعدك الرقم على الضغط على المفتاح باستخدام الأمر الصوتي. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في الضغط على مفتاح "G" ، يمكنك فقط أن تقول "انقر فوق 18". أنت تتبع الإرشادات المماثلة لفتح لوحة الرموز التعبيرية والضغط على مفاتيح أخرى أيضًا.

وبصرف النظر عن هذا ، أعلنت الشركة أيضًا أنها بدأت في طرح إمكانية الكتابة الصوتية لتنزيل حزم الكلام من متجر Microsoft للتعرف على الكلام المستند إلى الجهاز الذي يوفر أداءً أفضل للنسخ، ويجب ملاحظة أن هذه الميزات متاحة فقط للمستخدمين المسجلين في برنامج Windows Insider. لم تكشف الشركة بعد متى ستتوفر الميزات في إصدار عام.