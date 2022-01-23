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تونس تطيح بنيجيريا من كأس أمم إفريقيا (فيديو)

الأحد 23 يناير 2022 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تطيح بنيجيريا من كأس أمم إفريقيا (فيديو)



ياوندي/سما/

حجز منتخب تونس مقعدا له في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، على حساب نظيره النيجيري بفوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الكاميرون.

ويدين منتخب تونس بالفضل في انتصاره لقائده يوسف المساكني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لـ"نسور قرطاج" في الدقيقة 47 من زمن اللقاء على ملعب "رومدي أدجيا" بمدينة "غاروا" الكاميرونية.

وأكمل المنتخب النيجيري المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64، بعد طرد لاعب خط وسطه البديل، أليكس إيوبي، على البطاقة الحمراء مباشرة بسبب الخشونة الزائدة ضد النجم المساكني.

وضرب المنتخب التونسي موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة مع منتخب بوركينا فاسو، الذي تغلب بدوره على حساب نظيره الغابوني، بفوزه عليه بركلات الترجيح (7-6) بعد انتهاء اللقاء (1-1) في وقت سابق من مساء اليوم الأحد أيضا، على ملعب "ليمبي ستاديوم" بمدينة ليمبي الكاميرونية.

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