وكالات / سما /

الماء هو أساس الحياة ويُعد من أهم العناصر للحفاظ على صحة وسلامة الجسد، ولكن ما هي طريقة شرب الماء الصحيحة؟ وما هي فوائد الماء للجسد؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في المقال الآتي.

الماء هو مركب عديم اللون والرائحة يتكون من عنصري الأكسجين والهيدروجين، ويتواجد بعدة حالات في الطبيعة وهي الغازية والسائلة والصلبة، ولكن ما هي طريقة شرب الماء الصحيحة؟ وما هي أهم النصائح للالتزام بشرب الماء يوميًا وبالكميات الصحيحة؟ في ما يأتي توضيح لذلك:

ما هي طريقة شرب الماء الصحيحة؟

تتضمن طريقة شرب الماء الصحيحة على الحصول على الكميات اللازمة منه والتي تبلغ 3.7 لتر من الماء بشكل يومي للرجال و2.7 لتر منه يوميًا للنساء، وتشمل هذه الكميات الماء المتواجد في مختلف الأطعمة والمشروبات.

كما ينصح بشرب 8 أكواب بشكل يومي منه، إلا أن هذه الكمية تختلف من شخص إلى اخر لتكون أكثر أو أقل اعتمادًا على عدد من العوامل، وهي كما يأتي:﻿

العمر.

مستوى النشاط البدني اليومي، وممارسة الرياضة.

حجم الجسد.

درجة حرارة الجو والرطوبة.

التعرض للشمس.

الوضع الصحي.

الحمل والرضاعة.

ما هي الوضعية الصحيحة عند شرب الماء؟

الجلوس هو الوضعية الصحيحة عند شرب الماء، مع ضرورة الشرب بروية حتى يتم امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح وفعال، كما يوجد عدد من الأضرار المترتبة على شرب الماء في وضعية الوقوف، وهي كما يأتي:

قد يزيد احتمالية الإصابة بالتهاب المفاصل. يمكن أن يلحق الضرر بالجهاز الهضمي على المدى البعيد وخصوصًا عند ارتطام الماء بجدران المعدة. يزيد احتمالية التعرض لعسر الهضم. التأثير على فعالية عمل الكلى. يمكن أن يسبب الحموضة والقرحة المعدية.

ما هي فوائد شرب الماء؟

يشكل الماء حوالي 50% - 70% من وزن الجسم، وبعد التعرف على طريقة شرب الماء الصحيحة لا بد من التطرق إلى فوائده للجسد، وهي كما يأتي:

طرح فضلات الجسم عن طريق التعرق والتبول.

تليين المفاصل.

حماية الأنسجة الحساسة في الجسم.

تنظيم والحفاظ على درجة الحرارة الطبيعية للجسم.

حمل الأكسجين والمغذيات للخلايا.

المساهمة في عمليات التمثيل الغذائي.

المساعدة على الهضم ومنع الإمساك.

الحفاظ على انتظام ضغط الدم وضربات القلب.

الحفاظ على صحة الكلى.

تعزيز الشعور بالشبع.

ما هي العلامات التي تدل على أن الجسم بحاجة إلى شرب المزيد من الماء؟

تشمل العلامات التي تدل إلى حاجة الجسد لمزيد من الماء على الاتي:

لون البول، فإن اللون الداكن والرائحة القوية له تدل على حاجة الجسم لمزيد من الماء. جفاف البشرة والشفاه والعينين، بالإضافة إلى بهتان الشعر. تحسس البشرة وظهور حب الشباب. الشعور بالعطش. الشعور بالتعب. قلة التعرق.

ما هي أهم النصائح للالتزام بطريقة شرب الماء الصحيحة؟

في ما يأتي عدد من أهم النصائح للالتزام بطريقة شرب الماء الصحيحة وبالكميات الموصى بها يوميًا:

شرب كوب واحد من الماء قبل كل وجبة.

حمل عبوة من الماء ليكون الشرب منها سهلًا في أي وقت ومكان.

شرب كميات أكبر من الماء في الأيام الحارة أو الرطبة، وعند ممارسة التمارين الرياضية أو أي نشاط فيزيائي.

وضع كوب من الماء بالقرب من السرير.

تناول الأطعمة الغنية بالماء كاليخنات والشوربات والعصائر المثلجة، بالإضافة إلى التركيز على الفاكهة والخضروات المليئة بالماء كالتوت، والعنب، والطماطم، والكرفس، والخيار، والخس.

وضع منبهات للتذكير بشرب الماء.

إضافة بعض أنواع الفاكهة والخضار، ومنها: الليمون، والنعنع، والخيار، والفراولة، والكيوي إلى الماء ليصبح مستساغًا للأشخاص اللذين لا يحبذون شربه لوحده، مع ضرورة غسلها جيدًا لمنع انتقال الملوثات ومسببات الأمراض.

شرب رشفة من الماء كل ساعة للحفاظ على رطوبة الفم وانتعاش النفس والمساعدة في تحقيق الحصة اليومية من المياه.

شرب كأس من الماء عند النهوض أو الخلود إلى النوم.

ما هي الطرق الخاطئة لشرب الماء؟

تشمل الطرق الخاطئة على ما يأتي: