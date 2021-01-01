والد ياسمين صبري مهاجماً ابنته.. "بطَّلي تجيبي سيرة عيلتك.. منك لله"!

وكالات / سما /

على خلفية تصريحاتها الأخيرة، رد أشرف صبري، والد الفنانة المصرية، ياسمين صبري، على ابنته، مهاجما إياها بعبارات "حادة".

وبعد أن زعمت الفنانة أنها "كانت تعيش حياة بسيطة ولا تشتري ما تريد في طفولتها"، نشر والدها، الدكتور أشرف، على حسابه في "فيسبوك": "دي المدرسة اللي اتخرج منها بناتي اللي واحدة منهم بتدعي إنها كانت في مدارس عربي وعاشت حياة بائسة فقيرة وانها وصلت بمجهودها!"

وجه أشرف صبري، هجوماً شديداً على ابنته الفنانة ياسمين صبري، واتهمها بالكذب في تصريحاتها الأخيرة.

ونشر والد ياسمين، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لمدرسة ياسمين ، وعلق عليها: "دي المدرسة اللي اتخرجت منها بناتي، اللي واحدة منهم بتدعي أنها كانت في مدارس عربي، وعاشت حياة بائسة فقيرة، وأنها وصلت بمجهودها! هو الكدب في حد يوصل للدرجة دي؟".

وأضاف قائلًا: "أنا أفهم الكدب لما تبقى غلبانة، وتكدبي تقول: أنا من عيلة كبيرة، ومدارس أجنبية، وعشت في سرايا، وبابي كان وزير، وهو بيشتغل عامل! يبقى كذب له مبرر! لكن إن واحدة اتولدت لها شغالة فليبينية بتلبس من باريس؛ لأني كنت بأجيب لها لبسها من هناك، ودخلت مدرسة الـEGC، أرقى مدارس الإسكندرية في وقتها".

وتابع متحدثًا عن مستواها الدراسي: "وعاشت في فيلا بحمام سباحة وصالة جيم، ولها غرفة خاصة بحمامها، وكانت بليدة وطلَّعت تروحي، ويا دوب تنجح بالعافية بخمسين في المية، وكانت بتروح الكلية بالعافية وأصحيها الصبح بالساعة علشان تروح الكلية، وتترفد في السنة مرتين، وعميدة كلية إعلام بيروت موجودة وتشهد.. كنت أروح دايمًا أقدم اعتذارات وشهادات طبية علشان ترجع الكلية وشهاداتها عندي كلها كحك وأبوها دكتور".

اخوكي بهدلتيه، اللي طول عمره جنبك وبييجي من آخر الدنيا علشانك! يا شيخة بطَّلي اللي انتي فيه ده، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي.. بطَّلي تجيبي سيرة عيلتك.. أبوكي اللي ربَّاكي منك لله".