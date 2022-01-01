الأسبوع الماضي: 19 ألفًا تنقّلوا عبر “الكرامة” وإيقاف 92 مطلوبًا

رام الله / سما /

أكدت الشرطة اليوم السبت، تنقل أكثر من 19 ألف شخص عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما جرى إيقاف 92 مطلوبًا للقضاء والنيابة العامة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان صحافي، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع الماضي، بلغ 8439 شخصًا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين 11256 شخصًا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشار البيان إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على 92 مطلوبًا للقضاء وممنوعًا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية.

وجاء في البيان أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق للحالات المرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، أما الجانب الإسرائيلي فأعاد 7 مواطنين ومنعهم من السفر خلال الفترة نفسها بحجج أمنية.