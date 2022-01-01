"الرؤيا العالمية" تبريء موظفها الأسير محمد الحلبي من التهم التي وجهتها دولة الاحتلال

رام الله / سما /

قالت منظمة الرؤيا العالمية اليوم في بيان لها انها لم تجد اي ثغرة تجعلها تشك بأن موظفها محمد الحلبي متهم بل هو بريء من كل التهم التي وجهت له.

وأضافت في البيان "اننا نكرر ما بيناه في بياناتنا السابقة بأن موظفنا بريء من كل التهم الموجهة له".

وعبرت المؤسسة عن أسفها "لتعليق عملها في قطاع غزة بناء على اتهامات باطلة بحق موظفنا محمد الحلبي".

واضافت: "ولكننا في وقته اعلنا اننا سنفحص اي دليل على هذه الاتهامات رغم ان الإجراءات التي اتخذناها بحق مكتبنا في غزة ليست من قيمنا ورسالتنا..كنا في وقته سنتخذ إجراءات حاسمة وسريعة اذا ظهر اي من الادعاءات صحيحة وهذا كلفنا إجراء تحقيق خارجي مستقل بالتعاون مع الحكومات المانحة".

وأكدت أنها كانت تتابع عن كثب محاكمة محمد المطولة وقد شارك موظفي الرؤية العالمية الدوليين والمحللين كشهود وكان موظفونا غالبا جنبا إلى جنب مع ممثلين من منظمات أخرى حاضرين ومراقبين في كل جلسة محاكمة علنية .

واشارت الى انها بعد خمس سنوات من إجراءات المحاكمة التي انتهت الآن ونحن ننتظر الحكم لم نر اي شيء يجعلنا نشك في استنتاجاتنا بأن محمد بريء من جميع التهم الموجهة إليه .

واضافت: علاوة على ذلك يؤكد محمد بثبات براءته لدرجة انه رفض باستمرار اي صفقة عرضت عليه كانت ستطلق سراحه فورا" .



واشارت الى ان هذه العملية كان لها تأثير سلبي على الاطفال وعائلاتهم في غزة بما في ذلك عائلة محمد ونتوقع ونصلي من اجل حلها قريبا بحل عادل بالبراءة.

وأكدت التزامها بمواصلة العمل بشفافية ، مع الحفاظ على إيماننا بيسوع المسيح ، ووفقًا للمبادئ الإنسانية للحياد والنزاهة والاستقلال والإنسانية ، وضمان وصول المساعدات إلى الأطفال المحتاجين في غزة وحول العالم. على مدار 70 عامًا ، وثق المانحون والجهات الراعية لدينا في منظمة الرؤية العالمية لضمان إنفاق تبرعاتهم لدعم الأطفال بحكمة وفعالية في البلدان التي نعمل فيها. نحن ملتزمون بالحفاظ على تلك الثقة.