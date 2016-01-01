  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

حاكم كاليفورنيا يرفض الإفراج المشروط عن الفلسطيني سرحان بشارة سرحان

الجمعة 14 يناير 2022 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاكم كاليفورنيا يرفض الإفراج المشروط عن الفلسطيني سرحان بشارة سرحان



القدس المحتلة / سما /

رفض حاكم ولاية كاليفورنيا الخميس الإفراج المشروط عن سرحان سرحان قاتل روبرت كينيدي عام 1968، الأمر الذي كانت قد وافقت عليه لجنة قضائية متخصصة الصيف الماضي.

واعتبر الحاكم غافين نيوسوم في بيان نشره مكتبه الإعلامي أن سرحان البالغ 77 عامًا لا يزال يمثل “تهديدًا للسلامة العامة” ويرفض “تحمّل مسؤوليته في هذه الجريمة”.

وادين سرحان سرحان في 17 نيسان/أبريل 1969 بقتل السيناتور عن نيويورك روبرت كينيدي، الشقيق الأصغر للرئيس جون فيتزجيرالد كينيدي. وحُكم عليه بالإعدام بعد إقراره بالذنب. وخُفض الحكم إلى السجن المؤبد عام 1972، بعدما أُلغيت عقوبة الإعدام لفترة وجيزة في ولاية كاليفورنيا.
في آب/أغسطس الماضي، وافقت لجنة قضائية في كاليفورنيا أخيرًا على منح إفراج مشروط لسرحان سرحان بعدما كانت رفضت ذلك 15 مرة.

وأُحيل القرار بعدها إلى حاكم الولاية غافين نيوسوم الذي لديه صلاحية رفضه أو تعديله.

وقال نيوسوم في البيان إن “اغتيال السيناتور كينيدي على يد سرحان هو إحدى الجرائم الأشهر في التاريخ الأميركي”. وأضاف “بعد عقود أمضاها في السجن، لا يزال لم يصحح العيوب التي جعلته يغتال السيناتور كينيدي. ليس لدى سرحان الوعي اللازم لمنعه عن اتخاذ القرارات الخطيرة نفسها التي اتخذها في الماضي”.

وسرحان هو مهاجر فلسطيني مسيحي قتل “بوبي” كينيدي في فندق أمباسادور في لوس أنجليس، فيما كان السيناتور يقوم بحملة للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي. وأُصيب خمسة أشخاص آخرون.

وبرّر سرحان آنذاك فعلته بالدعم الذي قدّمه روبرت كينيدي لبيع طائرات عسكرية إلى إسرائيل.

في طلبه السابق للحصول على الإفراج المشروط عام 2016، أكد سرحان أنه شرب كمية كبيرة من الكحول ليلة الجريمة وأنه يتمنى “لو لم يحصل شيء”. واشار أيضًا إلى أن اعترافاته أثناء محاكمته كانت نتيجة سماعه نصيحة محام أقنعه بأنه مذنب.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف أسباب تغيير الاحتلال توصيف التصاريح الممنوحة لعمّال قطاع غزة

انتقاما لسليماني... إيران تنشر فيديو يحاكي اغتيال دونالد ترامب وتثير الجدل

الرئيس المصري: وصلنا لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية يضرب فلسطين

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو "لتدريب عناصر من حزب الله" على طائرات مسيرة

نجوم في هوليود يدعمون إيما واتسون بعد تضامنها مع فلسطين

صحيفة عبرية: كيف يبدو بقاء الأسد على عرش سوريا مصلحة إسرائيلية؟

الأخبار الرئيسية

الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال: تحميل الافراد مسؤولية وفاة "النواتي" لا تكفي ...

61e14e044236045254088316

"حفر أنفاقا لحماس وتسلل إلى إسرائيل".. اتهام مواطن من غزة بالانتماء إلى "منظمة إرهابية"

61e1412d4c59b77c7a45ae61

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو "لتدريب عناصر من حزب الله" على طائرات مسيرة

بايدن

لن أزور اي مستوطنة..السفير الأميركي : حل الدولتين ودعم الفلسطينيين لتعزيز قوة إسرائيل

الصحة بغزة : 150 اصابة بفيروس كورونا ولا وفيات

الاتصالات الفلسطينية