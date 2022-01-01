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ماذا يحدث في الجسم عند تناول حفنة زبيب يوميا؟

الإثنين 10 يناير 2022 04:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يحدث في الجسم عند تناول حفنة زبيب يوميا؟



وكالات/سما/

أعلنت الدكتورة آنا ميليخينا، خبيرة التغذية الروسية، أن الزبيب يخفض مستوى الكوليسترول الضار وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وتنصح الخبيرة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، بضرورة إضافة الزبيب إلى النظام الغذائي اليومي، حيث يكفي تناول 25 غرام منه في اليوم.

وتقول: "يحتوي الزبيب على مركبات الفلافونويد، التي لها خصائص مضادة للأكسدة، وتخفض مستوى الكوليسترول الضار وتحسن مرونة الأوعية الدموية وبذلك تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية".

وتشير الخبيرة إلى أن أنواع العنب الحمراء تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مقارنة بالأنواع البيضاء.

وتقول، "أضيفوا الزبيب إلى العصيدة والفطائر والسلطات للحصول على الألياف الغذائية والفيتامينات والطعم اللذيذ".

وتضيف أنه يمكن أن يسبب تناول كمية كبيرة من الزبيب الإسهال والغثيان وحتى التقيؤ. لذلك لا ينصح بتناول الزبيب الأسود مع المضادات الحيوية، لأنه يقلل كمية الدواء التي يمتصها الجسم.

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