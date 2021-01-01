  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الفنان أدهم النابلسي يعتزل الغناء ويوضح اسباب هذا القرار (فيديو)

الإثنين 20 ديسمبر 2021 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنان أدهم النابلسي يعتزل الغناء ويوضح اسباب هذا القرار (فيديو)



رام الله / سما /

أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الفن بشكل نهائي.

وقال النابلسي في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطريق الذي كان يسلكه لا يرضي الله.

ونشر أدهم نابلسي فيديو له، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قال فيه: خبر سعيد بالنسبة لي، كل شخص فيناً عنده أهداف بحياته، دائما يسعى ليحققها، لكن هل سألت نفسك لما توصل لهدفك شو راح تعمل بعد ذلك؟ هل ستضع أهداف جديدة أو ماذا ستفعل؟

وقال أدهم نابلسي: «الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمرنا، بالنسبة لي الهدف اللي كنت ماشي فيه، والحلم اللي كنت ناوي أحققه، ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين أني هيجي يوم واعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيا».

والفنان أدهم نابلسي اسمه الحقيقي أدهم ذياب فريد النابلسي، من مواليد دولة الأردن في 20 نوفيمبر 1993، كان متسابقًا في البرنامج الغنائي «إكس فاكتور»، وتمكن من الوصول إلى المراحل النهائية في البرنامج، لكن لم يحالفه الحظ في الحصول على اللقب واعتبره الفنان اللبناني، وائل كفوري خليفته فى الغناء.

واستطاع أن يتخطى الصف الأول بأغنيته «هو الحب»، التي لحنها بنفسه، وحصلت على 100 مليون مشاهدة خلال 5 أشهر، كما شارك بمهرجان قرطاج الدولي.

#أدهم نابلسي #اعتزال

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: هكذا وصلت قوات الاحتلال إلى منفذي عملية "حومش"

مصادر :"اسرائيل" تطالب بتهدئة شاملة وهذا هو السبب الرئيسي لتحرك الوسطاء في مصر تجاه غزة..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

صحيفة: "اسرائيل" تنقل رسالة تهديد للمقاومة عبر مصر

قائد الموساد السابق يفشي سرا يضع أطباء قادة عرب تحت المجهر

إسرائيل تحذر :الـ”فدائيون الجدد” يحافظون على سرية تامة وخلايا للجهاد وحماس ستنطلق قريبًا

شاهد.. الثلوج تتساقط لأول مرة في مصر

الأخبار الرئيسية

تقرير يكشف فحوى رسالة إسرائيلية لحماس: استمرار العمليات بالضفة سيؤدي لعودة الاغتيالات

الرئيس

صحيفة عبرية: إسرائيل والفلسطينيون.. نحو عصر ما بعد التسوية

حماس تحذر إسرائيل.. وتكشف عن فحوى رسالتها للوسطاء بشأن الاسرى: تجاوز للخطوط الحمراء

حكومة اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إقرار العطل الرسمية لمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة

الشعبية تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد المصري بغزة: تحرك على كافة المستويات لانجاز المصالحة

الاتصالات الفلسطينية