وكيل وزارة الداخلية يفتتح مكتب فرعي جديد في بلدة بني نعيم شمال الخليل

الخليل / سما /

افتتح وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، مكتب وزارة الداخلية الجديد في بلدة بني نعيم شرق الخليل بحضور مساعد محافظ محافظة الخليل في شمال الخليل اللواء جميل رشدي، ورئيس بلدية بني نعيم علي مناصرة، وأمين سر حركة فتح إقليم شمال الخليل هاني جعارة وممثلي عدد من المؤسسات الرسمية والفعاليات الشعبية في محافظة الخليل.

وقال حرب أن افتتاح مكاتب فرعية جديدة لوزارة الداخلية في المحافظات يأتي في اطار حرص الحكومة على تجسيد الوجود الفلسطيني وتثبيت المواطن على أرضه بالرغم من التحديات التي يفرضها الواقع السياسي والإقتصادي.

وأضاف:"لدينا برنامج متكامل لتقديم وتسهيل الخدمات على المواطنين ويأتي هذا ضمن استراتيجية الوزارة في الوصول إلى رضا المواطن وحرصها على ديمومة التواصل مع كافة مناطق الوطن البعيدة والمعزولة".

وأثنى على الدعم المتميز الذي قدمته بلدية بني نعيم، وتعاون مؤسسات المجتمع المحلي والأجهزة الأمنية وامانة سر اقليم شمال الخليل وكافة الشركاء.

من جهته أشار رشدي، الى أنه ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها القيادة الا أنها تعمل جاهدة من أجل أن تقدم الخدمة للتسهيل على أبناء شعبنا وتوفير كافة الخدمات.

بدوره شكَرَ رئيس بلدية بني نعيم علي مناصرة الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية بشكل خاص على جهودها في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، مؤكداً ان البلدية ستبقى دائماً عوناً وسنداً لكافة وزارات الدولة الفلسطينية من اجل تسهيل حياة مواطني مدينة بني نعيم والمناطق المجاورة لتلقي الخدمة بكل سهولة ويسر.

وأكد أمين سر حركة فتح اقليم شمال الخليل في كلمته امام الحضور، أن شعبنا الفلسطيني وقواه موحدون أمام كل المؤامرات الهادفة لتصفية ألقضية وأننا مستمرون في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز التعاون المشترك من اجل توفير احتياجات ابناء شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده .