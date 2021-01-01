تقرير يكشف أفضل 7 شركات طيران في العالم من حيث خدمة العملاء والسلامة

وكالات/سما/

كشفت شركة "APEX"، وهي واحدة من أكبر اتحادات شركات الطيران الدولية في العالم، عن تصنيفها السنوي لأفضل شركات الطيران في العالم من حيث السلامة والاستدامة والخدمة، بعد استطلاع الركاب.

ووفقا لـ "APEX"، (لتقييم شركات الطيران)، يتم تحديد الجوائز بعد عام من جمع استطلاعات الرأي من الركاب لتقييم تجربة الطيران على عدة رحلات في كل درجة، بما في ذلك الدرجة الاقتصادية والتجارية والأولى. يتم دمج هذا التقييم مع تقرير الخبراء الذين يقومون بتدقيق منتج كل شركة نقل وتقييمه بشكل مناسب. ومن بين التقييمات هي الخدمة التي يتلقاها العملاء، مثل المقاعد في المقصورة والوجبات، ومن ثم تحدد النتيجة لاختيار أي من شركات الطيران المؤهلة للحصول على جائزة "المستوى العالمي".

ومن بين شركات الطيران السبع، هناك ثلاث شركات طيران من الشرق الأوسط، واثنتان من آسيا، واثنتان من أوروبا، مع عدم وجود شركات طيران أمريكية على القائمة.

ووفقا لـ"APEX" تم تصنيف أفضل 7 شركات طيران متميزة في خدمة العملاء والسلامة والاستدامة وهي.

طيران الإمارات

تميزت طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقرا لها تاريخيا في خدمة الركاب، حيث احتلت المرتبة الرابعة في قائمة أفضل 100 شركة طيران في العالم في سكاي تراكس هذا العام. ومنحت شركة "APEX" طيران الإمارات جائزة أفضل منتج ترفيهي على متن الطائرة، وأشير إلى أنها تولي اهتماما بـ"الجودة أولا" و"المعايير العالية" و"الطاقم المتفاعل".

الخطوط اليابانية

حققت الخطوط الجوية اليابانية نجاحا جيدا أيضا مع سكايتراكس هذا العام، حيث احتلت المرتبة الخامسة، لذلك ليس من المستغرب تواجدها ضمن قائمة "APEX".

ومنحت سكايتراكس الخطوط الجوية اليابانية ثلاث جوائز ، بينما قالت "APEX" إنها تتمتع "بضيافة متميزة" وخدمة جيدة باستمرار.

الخطوط الملكية الهولندية

احتلت المرتبة 16 في قائمة سكايتراكس هذا العام، لكنها تلقت إشادة كبيرة من "APEX" لاستدامتها.

ووفق لـ"APEX" تعد الخطوط الجوية الملكية الهولندية رائدة في الحد من تأثيرها البيئي ولديها "كفاءة ومشاركة ملحوظة" في رحلاتها قصيرة المدى.

الخطوط القطرية

تواصل قطر تحصيل الجوائز هذا العام بعد أن احتلت المرتبة الأولى في تصنيف سكاي تراكس، واحتلت المرتبة الثانية في قائمة أفضل شركات الطيران للمسافرين من رجال الأعمال.

وأشادت "APEX" بـ "عروض الأطباق التي لا تشوبها شائبة" و"التصميم المميز" لهذه الخطوط القطرية. وأشارت أيضا إلى مقصورتها الفسيحة وعالية الجودة.

الخطوط السعودية

في حين أن السعودية لم تصنف ضمن قائمة أفضل 20 شركة حسب سكايتراكس، إلا أنها حققت نجاحا جيدا مع المشاركين في استبيان "APEX" والمراجعين المحترفين.

الخطوط السعودية متميزة بالسلامة والابتكار والضيافة وبوجباتها على متن الطائرة، وهي واحدة من شركات الطيران القليلة في العالم التي يتواجد فيها طهاة على متن الطائرة لتخصيص الوجبات.

الخطوط السنغافورية

لطالما صنفت سكايتراكس وجوائز بيزنس ترافلر الخطوط السنغافورية على أنها شركة طيران عالمية المستوى، ولا يختلف الأمر بالنسبة "APEX" فقد أثنت الشركة على الخطوط السنغافورية لخدمتها الدائمة، والاحتفاظ بالعملاء، و"نزاهة العلامة التجارية البارزة".

الخطوط التركية

لم تحتل التركية المرتبة الأولى في قائمة أفضل 10 شركات طيران في سكايتراكس، لكنها تجاوزت معايير "APEX". وتشتهر الشركة بمستوى عال من الأمان والكرم وسلامة العلامة التجارية والمأكولات.