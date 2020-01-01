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منتخب شباب الإمارات يشارك في بطولة ودية في إسرائيل

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب شباب الإمارات يشارك في بطولة ودية في إسرائيل



ابو ظبي /سما/ (أ ف ب)

أعلن الإتحاد الإماراتي لكرة القدم الأربعاء عن مشاركة منتخبه للشباب في بطولة دولية ودية مصغرة تستضيفها إسرائيل بين 12 و17 كانون الأول/ديسمبر الحالي، تضم أيضًا منتخبي ألمانيا وروسيا.

وستشكل المشاركة في البطولة الزيارة الأولى من نوعها لفريق رياضي إماراتي الى إسرائيل بعد تطبيع العلاقات بين البلدين في آب/أغسطس 2020.
وقال الاتحاد الإماراتي للعبة عبر موقعه الرسمي “يستعد منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003 للمشاركة في البطولة الدولية الودية الرباعية تحت 18 عامًا، التي ينظمها الاتحاد الاسرائيلي لكرة القدم للفترة من 12 الى 17 ديسمبر ( كانون الأول) الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات وإسرائيل وروسيا وألمانيا”.

وتابع “تأتي مشاركة منتخبنا الوطني في هذه البطولة تفعيلا لاتفاقية التفاهم بين الاتحادين الاماراتي والاسرائيلي في حفل كبير أقيم يوم 17 ديسمبر 2020 في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)”.

ويفتتح منتخب الإمارات مبارياته أمام نظيره الإسرائيلي في 12 كانون الأول/ديسمبر على استاد نتانيا، ثم يواجه روسيا في 15 منه على استاد شفاييم، وألمانيا على الملعب ذاته في 17 منه.

يذكر أن العديد من الاتفاقيات الرياضية وقعت بين اتحادات من البلدين، كما أقام منتخب إسرائيل للركبي معسكرًا تدريبيًا في دبي في آذار/مارس الماضي تخلله مباراة ودية مع نظيره الاماراتي انتهت بفوز الضيف 33-صفر.

#الإتحاد الإماراتي لكرة القدم #اسرائيل #الامارات

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