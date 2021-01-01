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تونس تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

الجمعة 03 ديسمبر 2021 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"



تونس /سما/

أعلن وزير الصحة التونسي علي مرابط أنه تم يوم الأربعاء الماضي تسجيل إصابة شاب عمره 23 سنة بمتحور "أوميكرون"، وصل إلى البلاد قادما من الكونغو عبر إسطنبول.

وأوضح وزير الصحة أن المعني بالأمر خضع لتحليل سريع لتقصي فيروس كورونا كانت نتيجته ايجابية.

وأضاف أنه وبعد الخضوع للتحاليل اللازمة تم التأكد من أنه مصاب بالمتحور الجديد "أوميكرون".

وقال وزير الصحة أنه بعد التفطن لإصابته منذ البداية تم نقله إلى نزل خاص لإيواء المصابين حيث يخضع حاليا للحجر الصحي، معتبرا أن التفطن إلى هذه الحالة بمجرد وصوله إلى تونس يثبت أن كل الجهات على أتم الاستعداد.

#الصحة التونسية #تونس #متحور أوميكرون

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