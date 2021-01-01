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سلفيت.. إنقاذ رضيعة تناولت سم فئران

الخميس 02 ديسمبر 2021 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلفيت.. إنقاذ رضيعة تناولت سم فئران



رام الله / سما /

 أنقذت الطواقم الطبية في مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي في سلفيت رضيعة (10 أشهر) بعد تناولها “سم فئران” على شكل قطعة شوكولاتة، ودخولها في حالة حرجة.

وقال مدير المستشفى د. محمد الرمحي إن الطفلة دخلت بحالة حرجة للغاية إلى قسم الطوارئ في المستشفى، حيث كانت تعاني من فقدان للوعي وصعوبة بالتنفس، وضيق في بؤبؤ العين.

وأشار إلى أن أطباء الطوارئ والطواقم الطبية من أخصائيي تخدير وأطفال وتمريض تعاملوا مع الحالة على أنها حالة تسمم بناءً على الأعراض التي تعاني منها، حيث لم يكن أهل الطفلة يعرفون سبب حالة ابنتهم، وأعطيت مضادات التسمم، وبدأت علاماتها الحيوية تعود إلى طبيعتها.

وأضاف د. الرمحي أنه تبين بعد علاج الطفلة وبحسب إفادة أهلها أنها تناولت سم فئران على شكل قطعة شوكولاتة.

وأهاب مدير المستشفى بالأهالي ضرورة إبعاد سم الفئران أو أي مواد خطرة عن متناول أيدي الأطفال.

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