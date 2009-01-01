  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أرقام مثيرة لبنزيما في موقعة هزيمة بيلباو

الخميس 02 ديسمبر 2021 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أرقام مثيرة لبنزيما في موقعة هزيمة بيلباو



وكالات / سما /

سجل الفرنسي كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد، هدفا في شباك أتلتيك بيلباو، ليعزز صدارته لجدول هدافي الدوري الإسباني.

وأحرز بنزيما هدفا في الدقيقة 40 من مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، المؤجلة من الجولة 9 من الدوري الإسباني، ليرفع عدد أهدافه هذا الموسم إلى 12 هدفا.

وللمرة الأولى في مشواره مع ريال مدريد الذي بدأ عام 2009، سجل المهاجم الفرنسي 12 هدفا أو أكثر في أول 15 مباراة للفريق بموسم من الدوري الإسباني، متخطيا أفضل أرقامه، والذي حققه الموسم الماضي بعدما أحرز نفس العدد بعد 23 جولة كاملة.

وبات بنزيما ثامن لاعب في ريال مدريد يحقق هذا الرقم، والأول منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق في 2018.

وبهذا وصل بنزيما إلى 35 هدفا خلال 46 مباراة مع ريال مدريد بمختلف المسابقات في عام 2021، ليعادل أفضل أرقامه مع الفريق بتسجيل نفس العدد من الأهداف في 50 مباراة عام 2019.

بنزيما يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني حاليا، بفارق 3 أهداف عن زميله فينيسيوس جونيور، وخوان خيمينيز لاعب ريال بيتيس، أقرب ملاحقيه.

وفي المركز الرابع يأتي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة برصيد 8 أهداف، يليه عدة لاعبين سجلوا 7 أهداف، أبرزهم لويس سواريز نجم هجوم أتلتيكو مدريد, وراؤول دي توماس من إسبانيول.

#كريم بنزيما #بنزيما #أتلتيك بيلباو #ريال مدريد #الدوري الإسباني

الأكثر قراءة اليوم

المحكمة العسكرية بغزة : الإعدام رميا بالرصاص لمغتصب الطفلة برفح

الأهرام : السادات رفض إقامة الدولة الفلسطينية واستبعد منظمة التحرير

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأمن الفلسطيني أعادهما.. شبان يضرمون النار في مركبة لمستوطنين وسط رام الله (فيديو)

صحيفة عبرية: “شراء الزمن”… نهج إسرائيلي استعداداً للهجوم “قبل القنبلة الإيرانية”

غزة: تعيين المستشار ضياء المدهون رئيسًا للمحكمة العليا ومجلس القضاء

مصر.. التحقيق مع المتورطين في بيع أرشيف "الأهرام" لإسرائيل

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تقرع طبول الحرب وتؤكد: “حماس” استعادت قوّتها وتستعِّد لخوض مُواجهةٍ عسكريّةٍ

قبة

استعدادا لخيار عسكري ضد إيران .. يديعوت تكشف عن وثيقة اسرائيلية "سرية للغاية"

الصحة بغزة : 3 حالات وفاة وتسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ه

محكمة الاستئناف في لاهاي تصدر حكمها الثلاثاء المقبل في قضية مجزرة عائلة زيادة من البريج

بايدن

نيويورك تايمز: خروج ترامب من الاتفاقية النووية كان كارثة على أمريكا وإسرائيل وخلف أوراقا ضعيفة لبايدن

الاتصالات الفلسطينية