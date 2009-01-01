أرقام مثيرة لبنزيما في موقعة هزيمة بيلباو

وكالات / سما /

سجل الفرنسي كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد، هدفا في شباك أتلتيك بيلباو، ليعزز صدارته لجدول هدافي الدوري الإسباني.

وأحرز بنزيما هدفا في الدقيقة 40 من مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، المؤجلة من الجولة 9 من الدوري الإسباني، ليرفع عدد أهدافه هذا الموسم إلى 12 هدفا.

وللمرة الأولى في مشواره مع ريال مدريد الذي بدأ عام 2009، سجل المهاجم الفرنسي 12 هدفا أو أكثر في أول 15 مباراة للفريق بموسم من الدوري الإسباني، متخطيا أفضل أرقامه، والذي حققه الموسم الماضي بعدما أحرز نفس العدد بعد 23 جولة كاملة.

وبات بنزيما ثامن لاعب في ريال مدريد يحقق هذا الرقم، والأول منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق في 2018.

وبهذا وصل بنزيما إلى 35 هدفا خلال 46 مباراة مع ريال مدريد بمختلف المسابقات في عام 2021، ليعادل أفضل أرقامه مع الفريق بتسجيل نفس العدد من الأهداف في 50 مباراة عام 2019.

بنزيما يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني حاليا، بفارق 3 أهداف عن زميله فينيسيوس جونيور، وخوان خيمينيز لاعب ريال بيتيس، أقرب ملاحقيه.

وفي المركز الرابع يأتي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة برصيد 8 أهداف، يليه عدة لاعبين سجلوا 7 أهداف، أبرزهم لويس سواريز نجم هجوم أتلتيكو مدريد, وراؤول دي توماس من إسبانيول.