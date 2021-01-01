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ظهور لافت للمحترفين الفلسطينيين هذا الأسبوع

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ظهور لافت للمحترفين الفلسطينيين هذا الأسبوع



القاهرة / سما /

خطف العديد من اللاعبين الفلسطينيين المحترفين في الخارج, الأنظار بمستوياتهم المميزة مع أنديتهم هذا الأسبوع.

وقاد المهاجم محمود وادي فريقه بيراميدز المصري للفوز على مانيما أنيون الكونغولي (1-0), بإحرازه هدف المباراة الوحيد في الكونفدرالية الإفريقية.

كما سجل المهاجم عدي الدباغ هدفا وصنع آخر في انتصار فريق أروكا على بوافيستا (2-1), لحساب الدوري البرتغالي.

أما صالح شحادة, فأحرز هدفين قادا فريقه ثون لفوز ثمين على نظيره كراينس (3-1), ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية السويسري.

كذلك, واصل فادي زيدان ظهوره المميز مع توربيدو كوتايسي, عقب تسجيله هدفا خلال التعادل مع لوكوموتيف تبيليسي (1-1), في الدوري الجورجي الممتاز.

#المحترفين #محمود وادي #بيراميدز #عدي الدباغ #أروكا #فادي زيدان

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