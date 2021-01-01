رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينة الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، اقتحام رئيس دولة الاحتلال اسحق هرتسوغ للحرم الابراهيمي في الخليل.

كما تناولت تصريح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي أكد فيه أن الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة يمثل تحديا لا يزال قائما للأمن والسلام العالميين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- غوتيريش: الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة يمثل تحديا لا يزال قائما للأمن والسلام العالميين

- الرئيس يتلقى برقية تهنئة من لجنة الصداقة والتضامن الكورية الفلسطينية لمناسبة ذكرى اعلان الاستقلال

- الرئيس يمدّد حالة الطوارئ لثلاثين يوما

- اشتية يرفض ادعاءات هرتسوغ حول الحق التاريخي لليهود في مدينة الخليل

- الأحمد: شعبنا لم يعد يحتمل تجاهل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنهي الاحتلال

- وزير خارجية لبنان الأسبق: الرئيس عباس ماضٍ حتى الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة

- هرتسوغ يقتحم الحرم الابراهيمي والجامعة العربية تعتبره استهتارا بمشاعر المسلمين

- "السلام الآن": الاستيطان في الخليل هو أبشع وجه للاحتلال

- مدينة فلادلفيا تشارك رسميا باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لأول مرة في تاريخها

- الاحتلال يرفض استئناف أهالي حي وادي ياصول بسلوان لوقف هدم منازلهم

- توقيع اتفاقية دعم ياباني للموازنة العامة بقيمة 10 ملايين دولار

- وفاة و239 اصابة جديدة بـ"كورونا" وحالة وفاة في صفوف جاليتنا بالجزائر

* "الأيام":

- الرئيس عباس يزور قطر اليوم

- "أوميكرون" تنتشر في أرجاء العالم ودول عدة تعيد فرض القيود الوقائية

- محكمة الاحتلال تسمح بهدم عشرات المنازل في حيي وادي ياصول والبشير بسلوان

- قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم بيت لحم واعتقال أسير محرر

- "كورونا": وفاة واحدة وتسجيل 239 اصابة

- اسرائيل تغلق حدودها أمام الأجانب لتجنب الوباء

- تواصل الاعتداءات على طلبة اللبن الشرقية وتوزيع إخطارات بوقف البناء في قرية عزون

- الرئيس الاسرائيلي يقتحم الحرم الابراهيمي بالخليل والاحتلال يعتدي على المواطنين خلال احتجاجهم

- "السلام الآن": الاستيطان في الخليل أبشع وجه للاحتلال

- عاهل الأردن: المنطقة لن تنعم بالسلام دون انهاء الاحتلال

- اسرائيل قلقة من احتمال تخفيف العقوبات على ايران

- الأردن يعزز اجراءاته الاحترازية لمنع وصول متحورات "كورونا"

- غوتيريس: الوضع في فلسطين يمثل تحديا للأمن والسلام العالميين

* "القدس":

- الرئيس الاسرائيلي يقتحم الحرم الابراهيمي

- اصابات بقمع وقفة تضامنية مع طلبة اللبن الشرقية

- وفاة و239 اصابة جديدة بكورنا في الضفة والقطاع

- اصابات بقمع وقفة تضامنية مع طلبة اللبن الشرقية لإلزام اسرائيل بالشرعية الدولية

- رئيس مخابرات السجون الإسرائيلية يعترف بإخفاق جهازه في منع الأسرى الستة من تحرير أنفسهم

- الحرب السيبرانية بين اسرائيل وايران تطال المدنيين

- اسرائيل تمنع طالبتين ألمانيتين من دخول البلاد لإخفاء نيتهن زيارة رام الله

- الصحة العالمية: لا أدلة تثبت أن متحور "أوميكرون" أكثر شراسة من "دلتا"