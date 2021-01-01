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تسريب بيانات آلاف مستخدمي FIREFOX

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب بيانات آلاف مستخدمي FIREFOX



وكالات / سما /

حذّرت مواقع مهتمة بشؤون الإنترنت والتقنية من تسريب بيانات آلاف مستخدمي متصفح Firefox الشهير.

وتبعا للمواقع فإن الخبير التقني البريطاني، إيدن مارلي، تمكن من اكتشاف آلاف ملفات تعريف الارتباط cookie على موقع GitHub المختص بالبرمجة والمصادر البرمجية المفتوحة، وهذه الملفات تحوي بيانات آلاف مستخدمي Firefox بل وحتى بيانات مستخدمي GitHub نفسه.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن ملفات cookie المسرّبة تحوي معلومات عن أسماء المستخدمين وعناوينهم الإلكترونية وكلمات المرور الخاصة بهم، ويمكن استغلال هذه البيانات من قبل الهاكرز للدخول إلى المواقع التي زارها المستخدمون، كما يمكنهم العبث بإعدادات دخول المستخدمين إلى تلك المواقع.

وتفاديا لمنع استغلال ملفات الارتباط من قبل قراصنة الإنترنت ينصح خبراء التقنية بمسح بيانات هذه الملفات من المتصفحات الموجودة بالحواسب والهواتف باستمرار، وعدم استعمال ميزة حفظ البيانات في المتصفحات، كما ينصحون مستخدمي الإنترنت من تغيير كلمات المرور الإلكترونية الخاصة بهم بين الحين والآخر.

#FIREFOX #متصفح #بيانات #الإنترنت #المستخدمين

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