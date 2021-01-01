لماذا لم يجدد “الأرسنال” عقد محمد النني؟ وهل دفع اللاعب المصري ثمن دعمه لفلسطين؟

وكالات - سما-

لماذا لم يجدد الأرسنال الإنجليزي عقد اللاعب المصري محمد النني؟ سؤال بات مطروحا بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فالسبب المعلن هو عدم حاجة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق لجهوده.

تقارير صحفية إنجليزية كشفت اليوم أن مسؤولي نادي أرسنال بعد دراسة ملف اللاعب المصري من كافة الوجوه استقروا على فسخ عقده في الميركاتو الشتوي المقبل.وكتبت صحيفة «ذا صن» البريطانية الشهيرة أن أرسنال الإنجليزي سيفسخ محمد النني في شهر يناير المقبل، وأن هذا القرار تم اتخاذه بالاتفاق مع النني حتى يتسنى له الانتقال لأي ناد في الميركاتو الشتوي في شهر يناير بلا مقابل.

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية أن نادي “جالاتا سراي” التركي سيكون هو الوجهة الأقرب لمحمد النني في سوق الانتقالات المقبلة في ظل تجربته الناجحة من قبل مع فريق بيشكتاش على سبيل الإعارة من أرسنال في موسم 2019/2020.

ويرتبط محمد النني بعقد مع أرسنال حتى يونيو 2021 ويحق له التوقيع لأي نادٍ بلا مقابل في شهر يناير المقبل.ماذا وراء الأكمة؟

هاشتاج “النني فلسطين” تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذهب النشطاء إلى أن النني دفع الثمن بعد موقفه العلني الداعم لفلسطين، وهو الأمر الذي أقنع قوما، ولم يقنع آخرين.

حماس إرهابية

البعض ذهب إلى أن القرار له علاقة بتصنيف بريطانيا حركة حماس كحركة إرهابية ومعاقبة كل من يتعاطف معها بالسجن 10 سنوات.



وكيل أعماله يعلق

من جهته قال ‏علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني إن أرسنال غيّر موقفه من تجديد عقد النني بعد “موقف في حدث عالمي” للاعب، تم إبلاغنا بعدها بعدم التجديد، مشيرا إلى أن للنادي الحق في ذلك.

النشطاء قالوا إن آخر حدث عالمي شارك فيه النني كان التضامن مع أهل فلسطين.

جدل

إحدى الناشطات( مريم فريد ) قالت إن ‏ارسنال وقت تصريح النني عن فلسطين وحي الشيخ جراح أصدر بيانا رسميا رفض فيه ضغوطات بعض الرعاة وأكد أن حرية الرأي مكفولة ومحفوظة للجميع وان من حق اي موظف في النادي سواء عاملا او مدربا او لاعبا ان يدلي برأيه.دعم اللاعب

محبو النني (المشهود له بالخلق القويم ) طالبوا بدعمه ، قال قائل منهم: ‏يقال ان السبب في عدم تجديد عقد النني مع أرسنال هو موقفه الأخير من قضية فلسطين لو الكلام فعلا حقيقي لازم نوجه تحية كبيرة للنني فخر العرب وتحية لكل أصحاب المبادئ.

تغريدته

أحد النشطاء أعاد نشر تغريدة النني التي دعم فيها فلسطين في أحداث الشيخ جراح، حيث قال: قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين!

أثارت تغريدة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، الدولي المصري محمد النني، لدعم فلسطين، غضب أحد المنتمين لمنظمة “بورد أوف ديبيوتيز” اليهودية في بريطانيا.

وبعد يوم واحد من نشر هذه التغريدة، خرج تل عوفر، عضو منظمة “بورد أوف ديبيوتيز” اليهودية في بريطانيا، عبر حسابه في “تويتر”، وكتب: “عندما تحدث مسعود أوزيل (نجم أرسنال السابق) عن مسلمي الإيغور، سارع أرسنال وأكد أن موقفه يختلف تماما عما صرح به أوزيل ضد الصين، بالأمس نشر محمد النني صورة يدعم فيها

فلسطين من خلال خريطة لا تظهر إسرائيل، فماذا سيفعل أرسنال؟!”.

وأكمل: “أتذكر عندما قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإيقاف نيكولاس أنيلكا، ولويس سواريز، والآن عليهم إيقاف محمد النني بسبب هذه التغريدة، لقد توصلت أيضا مع مسؤولين في شركة لافاتزا وأديداس رعاة أرسنال من أجل معرفة آرائهم بشأن ما كتبه اللاعب (المصري)”.

وأضاف: “لقد أرسلت إلى المدير الإداري في أرسنال، فيناي فينكاتشام، أطلب رده على تغريدة محمد النني وماذا سيفعل النادي حيال ذلك”.

وكشف عوفر عن رد أرسنال من خلال البريد الإلكتروني وكان كالتالي: “كما هو الحال مع جميع موظفي ولاعبي النادي، يحق للجميع التعبير عن آرائهم على منصاتهم الاجتماعية الخاصة، ومع ذلك، فإننا نتحدث مع النني حول هذ الأمر، لذا فهو يفهم جيدا ما نشره عبر تويتر”.

وتابع أرسنال: “كنادي، نحن ملتزمون بمواجهة والقضاء على جميع أشكال التمييز ومواصلة الدفاع عن المساواة والاختلاف في شتى مجالات الحياة”.

وعلق عوفر على رد أرسنال، وقال: “إذا كان محمد النني يعلم جيدا ما نشره عبر تويتر، لماذا لم يقدم أي اعتذار؟”.