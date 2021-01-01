6 أسباب غامضة لضيق التنفس

وكالات / سما /

قد تشعر بضيق في التنفس في حياتك اليومية، وقد تشعر بذلك بشكل طبيعي عند الجري أو صعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد، ولكن قد يشعر بعض الناس بضيق التنفس بشكل منتظم دون سبب واضح، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو مخيفًا لكنهم يشعرون به عندما يستلقيون أو يتحدثون أو حتى عندما يأكلون.

وفقا لتقرير موقع" onlymyhealth" فيما يلي أهم 6 أسباب لضيق التنفس:-

الاختناق بشيء عالق في الشعب الهوائية يمكن أن يسبب لك ضيقًا في التنفس، لكن هذه ليست مشكلة خطيرة للغاية، يمكن لحالات الجهاز التنفسي ، مثل الربو والانسداد الرئوي ومرض الانسداد الرئوي المزمن والالتهاب الرئوي، أن تجعلك تتنفس بشكل متكرر أو لفترات أطول.

ضيق التنفس بسبب مشاكل في القلب

يعد ضيق التنفس من الأعراض الشائعة للعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل الذبحة الصدرية والنوبات القلبية وفشل القلب وعيوب القلب الخلقية وعدم انتظام ضربات القلب.

يعتقد الخبراء أن ضيق التنفس في قصور القلب ناتج عن انخفاض قدرة القلب على يملأ ويفرغ الدم، مما يزيد من الضغط في الأوعية الدموية حول الرئتين، هذا يسبب الأعراض المميزة لصعوبة التنفس عندما يكون الشخص مستلقيًا.

ضيق التنفس بسبب نوبة هلع أو قلق

يسبب فرط أو ضيق التنفس المصاحب للقلق، امتصاص الكثير من الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون الزائد، لذلك ، يشعر جسمك كما لو أنك لا تتنفس بشكل كافٍ، وهذا يسبب فرط أو ضيق التنفس، في بعض الأحيان، قد يؤدي التفكير في تنفسك أيضًا إلى استنشاق هواء أكثر مما يتطلبه جسمك، ويحدث هذا عادةً في حالات نوبات الهلع حيث تكون شديد القلق بشأن تنفسك وتبدأ في السيطرة على التنفس والإفراط في التنفس نتيجة لذلك، ما يسبب ضيق التنفس.

ضيق التنفس بسبب الحساسية والغبار في البيئة

الحساسية هي استجابة مناعية للمواد غير الضارة بشكل عام، إذا كان جهازك المناعي شديد الحساسية لمسببات الحساسية مثل الغبار أو العفن أو الوبر أو حبوب اللقاح ، فقد يتسبب ذلك في ضيق التنفس.

هذه المواد المسببة للحساسية تسد المسالك الهوائية في رئتيك وتسبب مشاكل في التنفس، يحدث ضيق التنفس ، المصحوب بأزيز وضيق في الصدر ، في تفاعلات حساسية شديدة ويمكن أن يهدد الحياة، لذا اطلب رعاية طبية فورية إذا ظهرت عليك هذه الأعراض.

ضيق التنفس بسبب السمنة

وجد العلماء أن قدرة الجهاز التنفسي على وظيفة العضلات تقل كلما زاد وزنك، خاصة في الوسط، وهذا يسبب ضيق تنفس خفيف، إلا إذا كنت تعاني من السمنة المفرطة، علاوة على ذلك ، فإن السمنة المفرطة تغير أيضًا الإشارات من الدماغ فيما يتعلق بنمط التنفس.

ضيق التنفس بسبب السرطان

يتسبب السرطان في الرئتين أو بالقرب منها في انتشار الخلايا السرطانية ويضغط على الشعب الهوائية، يضيق هذا الشعب الهوائية ويجعل من الصعب مرور الهواء مما يسبب ضيق التنفس، يعاني الأشخاص المصابون بالسرطان من ضيق في التنفس أسرع ويؤثر على حياتهم بشكل عميق.