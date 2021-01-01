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"يا أحفاد عمر المختار"..السيسي يوجه رسالة إلى الليبيين

السبت 13 نوفمبر 2021 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يا أحفاد عمر المختار"..السيسي يوجه رسالة إلى الليبيين



القاهرة/سما/

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الليبيين، خلال كلمته في مؤتمر باريس حول ليبيا.


وفي ختام كلمته، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:" اسمحوا لي أن أخاطب أشقاءنا في ليبيا مباشرة من القلب، فأقول لهم..يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغني بأن في وجوده خيرا لكم، فالخير في أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة".

وأضاف السيسي: "وفي هذا، ستجدون في مصر سندا لكم وقوة متى احتجتموها، دعما لأمنكم ولخياراتكم وطموحاتكم المشروعة في غد أفضل، وإعلاء لمصالح بلادكم العليا، ويدا تمد العون لنقل الخبرات من أجل تعظيم مصالحنا المشتركة، إيمانا من مصر بوحدة الهدف على طريق البناء والتطوير والتنمية، بما يحقق آمال شعبينا الشقيقين في ظل ما يربطهما من أواصر الأخوة والجوار والانتماء العربي والإفريقي والمصير المشترك".

#عمر المختار #مصر #عبد الفتاح السيسي #ليبيا #مؤتمر باريس

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