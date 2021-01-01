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أول دولة في العالم تجعل تطعيم الأطفال ضد "كورونا" إلزاميا

السبت 06 نوفمبر 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول دولة في العالم تجعل تطعيم الأطفال ضد "كورونا" إلزاميا



سان خوسيه/سما/

أصبحت كوستاريكا أول دولة في العالم تجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا للأطفال، حسبما أفادت شبكة "بي بي سي".


ووقعت الدولة صفقة مع شركة "فايزر" للحصول على جرعات لبدء تطعيم جميع الأطفال دون سن 12 عاما اعتبارا من مارس 2022.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت الهيئات التنظيمية الصحية الأمريكية على لقاح "Pfizer" / "BioNTech" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما.

وستشهد صفقة كوستاريكا مع شركة "فايزر" حصولها على 3.5 مليون جرعة، منها 1.5 مليون سيتم حجزها لمن تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما، أما الآخرون فسيكون للجرعات الثالثة التي ستعطى لأول المستجيبين، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

ويقول المسؤولون إن أكثر من 70٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 19 عاما قد تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح في البلاد.

ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى حذوها.

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