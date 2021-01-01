  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الصحة" تفتتح عيادة بيتونيا الطبية

الخميس 04 نوفمبر 2021 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

افتتحت وزيرة الصحة مي كيلة، اليوم الخميس، عيادة بيتونيا بعد إعادة تأهيلها بمقرها القديم قرب بلدية بيتونيا، غربي رام الله، وذلك تحت رعاية الرئيس محمود عباس.

وجرت مراسم الافتتاح بمشاركة محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة، وأعضاء إقليم "فتح" برام الله، وسفراء ودبلوماسيين، وعدد من مدراء الصحة برام الله وطواقمها العاملة في بيتونيا، وكوادر من الأجهزة الامنية.

وأشادت ليلى غنام في كلمتها الافتتاحية، بدور وزارة الصحة وكافة طواقمها الطبية العاملة برام الله بإنجازاتها الصحية، وتطوير العديد من المراكز الطبية، داعية إلى التكامل بين جميع المؤسسات، وتوفير الخدمة الصحية المناسبة للمواطنين.

وقالت المحافظ: في كل مناسبة يجب أن نستذكر أسرانا والشهداء الأحياء، وخروج الأسرى الأبطال من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

بدورها، قالت وزيرة الصحة مي كيلة، إن "سيادة الرئيس محمود عباس أوعز قبل عام ونصف خلال زيارة له لمديرية صحة رام الله والبيرة، بتحسين الواقع الصحي بالمحافظة فأخذ على عاتقه ترميم 6 عيادات طبية، كانت بيتونيا إحداهن".

وبينت الكيلة، أنه تم خلال الأسابيع الماضية افتتاح عيادتين صحيتين في قريتي رنتيس وقراوة بني زيد بمحافظة رام الله والبيرة، بعد إعادة ترميمهما وتوسعتهما، وتزويدهما بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، ويجري العمل على افتتاح العيادات الأخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت، أن عيادة بيتونيا ستقدم خدمات الطب العام، وأخصائية التوليد، والطفولة والأمومة بكافة تفاصيلها، واستحداث قسم الأشعة، وإعداد نشاطات تثقيف صحي، وصيدلية وأدوية صحية، وذلك من أجل خدمة أبناء شعبنا بالطريقة التي تناسبهم.

وتمنت الوزيرة أن تكون العيادة بداية لبناء مستشفى في بيتونيا والمنطقة لخدمتها، لافتة أن هناك أرضا معدة لها وتقدر مساحتها بـ4 دونمات.

#وزارة الصحة #بيتونيا

الأكثر قراءة اليوم

"كان" العبرية تكشف مطالب حماس الجديدة من إسرائيل ..

الوزير تُعلن موعد صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى

دحلان للروس: مُستعدون للمصالحة وليس لدينا مطالب ولا شروط و لا أريد شيئا من السلطة

لابيد يجري جلسة طارئة مع تقدم المتمردين إلى العاصمة الأثيوبية

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تعلن سلسلة قرارات دعمًا للمواطنين لمواجهة الغلاء (فيديو)

بينيت: لن يذهب قرش واحد من ميزانية الدولة إلى غزة أو حماس

إيران تنشر فيديو للسيطرة على سفينة حاولت البحرية الأمريكية من خلالها سرقة النفط الإيراني

الأخبار الرئيسية

الكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

8 وفيات و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا و300 حالة تعاف في فلسطين

الشاباك يزعم: اعترافات أسرى من الشعبية سبب في تصنيف مؤسسات حقوقية بأنها “إرهابية”

صحفي إسرائيلي يكشف كيف فسر رئيس المخابرات المصرية الفارق بين بينيت ونتنياهو !!

عباس كامل يتحدث عن خطة مصرية لوقف إطلاق نار طويل الأمد فى غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية