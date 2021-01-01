إعلان بلدة "المغار" كأول مدينة للطائفة الدرزية في إسرائيل

القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد عن قرار تغيير الوضع البلدي لقرية المغار في الجليل الأسفل شمال البلاد وتحويلها إلى مدينة وتصنيفها كأول مدينة للطائفة الدرزية في إسرائيل.



وأبلغت شاكيد رئيسة مجلس مغار المحامي فريد غانم بقرارها المفاجئ خلال لقاء مع رؤساء السلطات الدرزية والشركسية في قرية ساجور.



وأوضحت "معاريف" أنه بعد القرار ستصبح الطائفة الدرزية الوحيدة التي تتمتع بمكانة في مدينة خاصة بها في إسرائيل.



وقالت شاكيد عقب القرار، "هذا دليل آخر على العلاقة الشجاعة والقوية بين الطائفة الدرزية والشعب اليهودي، وهذه الشراكة لا تنعكس فقط في الأمن ولكن أيضًا في الحياة المدنية ".



وأضافت: "أي سلطة محلية تثبت نفسها في التنمية وتبسيط العمليات التنظيمية والنمو الاقتصادي وزيادة الدخل الذاتي - ستتلقى مساعدة منا في تنمية وخلق قدرات جديدة".



وأشارت إلى أن المغار أثبتت نفسها وهي تستحق التقدم وأن تكون مدينة مهمة في إسرائيل.



ويبلغ عدد سكان المغار حوالي 24000 نسمة، ووفقًا للخطط المعتمدة من المتوقع أن يتوسع ويصل عدد سكانها إلى حوالي 30 ألفًا في السنوات القادمة.