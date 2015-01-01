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دوري الأبطال: محرز يقود السيتي لاكتساح كلوب بروج بخماسية (فيديو)

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
دوري الأبطال: محرز يقود السيتي لاكتساح كلوب بروج بخماسية (فيديو)



حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتألق الجزائري رياض محرز نجم السيتي بتسجيله هدفين في الدقيقتين 43 من ركلة جزاء و84، وتكفل بالأهداف الثلاثة الأخرى للفريق الإنجليزي كل من البرتغالي جواو كانسيلو وكايل والكر وكول بالمير في الدقائق 30 و53 و75، فيما سجل هدف أصحاب الأرض اليتيم البلجيكي هانز فاناكن في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.


وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط وصعد إلى صدارة المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد كلوب بروج عند 4 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث.


وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية في المجموعة الأولى، حيث يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي (4 نقاط) فريق لايبزيغ الألماني متذيل الترتيب بدون نقاط.

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