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من يكون السعودي ياسر الرميان رئيس نيوكاسل الجديد ؟

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 06:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من يكون السعودي ياسر الرميان رئيس نيوكاسل الجديد ؟



وكالات/سما/

يحظى نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم بإدارة جديدة، بعد اكتمال صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي عليه.


وتم تعيين محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، رئيسًا غير تنفيذي لمجلس إدارة نيوكاسل يونايتد الجديدة.

كما سيتم تعيين أماندا ستافيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "PCP Capital Partners"، عضوا في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى "جيمي روبن" الذي سيمثل شركة "RB Sports & Media“.


وكان الرميان قد وجه رسالة لجماهير النادي الإنجليزي بعد إتمام عملية الاستحواذ، حيث قال: ”نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية، ونشكر بهذه المناسبة جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين، ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي“.
ووفق تقارير صحفية سعودية، فإن ياسر الرميان، رئيس نيوكاسل الجديد، يحظى بخبرة واسعة تفوق 25 عاما في المجال المالي والاقتصادي، وعمل في العديد من الهيئات المالية في المملكة العربية السعودية.


ويشغل الرميان منصب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، كما يعد محافظ صندوق الاستثمارات العامة وعضو مجلس إدارته، بالإضافة إلى أنه مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي منذ عام 2016، كما يتولى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للغولف.

وأضافت وسائل إعلام سعودية، أن الرميان بدأ حياته المهنية في البنك السعودي الهولندي، ثم شغل العديد من المناصب في أقسامه حتى وصل إلى مدير إدارة الوساطة الدولية.


وفي عام 2004، انضم الرميان إلى هيئة السوق المالية كعضو مؤسس، ثم تم تعيينه في منصب مدير تمويل الشركات في الهيئة عام 2008.
ويشغل الرميان عضوية مجالس إدارات مؤسسات عديدة، مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومجموعة ”سوفت بنك“، وشركة ”أوبر“، وشركة تطوير البحر الأحمر، وشركة نيوم.

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