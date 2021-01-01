خبيرة لغة جسد: مرض نفسي يجمع ترامب ومحمد رمضان!!

وكالات / سما /

فسرت الباحثة في لغة الجسد ومدربة المهارات البشرية المصرية، رغدة السعيد، تصرفات الفنان محمد رمضان المثيرة للجدل. وقالت رغدة السعيد بحسب بوابة أخبار اليوم ، أن لغة جسد محمد متفقة مع تصرفاته فهو يعاني من النرجسية المرضية، وهو “مصدق نفسه إنه عظيم”، أما الحركات البهلوانية التي يقوم بها في مقاطع الفيديو الخاصة به، وسيلة للفت النظر وإثارة الجدل لأنه يملك “أنا عالية جدا”. وتكمل: “شخصية لديها نقص نفسي، يبدو أن ماضيه شهد نقصانا شديدا في العديد من الحاجات، ورغم كونه حقق نجاحا ومبالغ مالية طائلة، لم يستطيع أن يشبع هذا النقص بداخله”.

وأضافت “السعيد”: “دائما محمد رمضان يحاول أن يرسم لنفسه إطارا مثل الملابس، والذهب، والسيارات”، كل هذه الأشياء يحاول أن يتمتع بها لأن بداخله ظلام ويحاول أن يرتدي الملابس اللماعة ويحاول أن يعوض النقص اللي عنده ” وبالتالي يحاول أن يسير الجدل ويقوم باستفزاز الناس بيها . وتكمل خبيرة لغة الجسد: “يعاني محمد رمضان من مرض النرجسية المرضية مثل الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وأنه مهما عمل وأظهر كل شيء يشعر بالتكامل ليغطي النقص بداخله”، لافتة إلى أن محمد رمضان عندما يظهر في لقاء تلفزيوني يجيد التحدث جيد جدا ومحاور جبار وموهوب وممثل شاطر جدا ورغم كل ذلك لم يحاول أن يتظاهر بالمال ويتصنع الحركات لشبع النقص”. وتضيف أنه يواكب الأمراض المنتشرة نفسيا حاليان مثل هوى اللايكات والشير على شبكات التواصل الاجتماعي، فيسعى أن يصنع شي مستفز “عشان الناس تتكلم عنه ويشعر بأهميته”. وأنهت حديثها قائلة: “محمد رمضان لديه كبرياء وأنا عاليين بشكل مرضي، وظهر ذلك، بعدما أنصفت المحكمة خصمه الطيار في الواقعة الشهيرة، فرد بعمل فيديو يلقي فيه الأموال في حمام السبحة بمنزله”.