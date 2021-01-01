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لابورتا يستقر على بديل كومان في برشلونة

الخميس 30 سبتمبر 2021 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابورتا يستقر على بديل كومان في برشلونة



وكالات / سما /

استقر خوان لابورتا، رئيس برشلونة، على بديل الهولندي رونالد كومان في كرسي تدريب الفريق الكتالوني، حال اتخاذ القرار بالتخلي عن الأخير.

وتعرض برشلونة لخسارة ثانية على التوالي في دوري ابطال أوروبا، بالسقوط في ملعب النور أمام بنفيكا البرتغالي مساء الأربعاء.

وتحدثت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية اتخاذ لابورتا القرار بالاستغناء عن خدمات كومان قبيل وصول الميركاتو الشتوي بيناير القادم.

ولا يريد لابورتا اتخاذ قرارات في أوقات الغضب، لكنه قد يحسم الأمر بخصوص مستقبل الهولندي في غضون ساعات بعد اجتماعه مع مجلس الإدارة يوم الخميس.

وأفاد الإعلامي الإسباني ألبرت روجيه بأن المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، المدير الفني السابق ليوفنتوس الإيطالي، يعد المدرب المفضل لدى لابورتا لتولي منصب المدير الفني الجديد للفريق.

ويعيش برشلونة فترة صعبة مع كومان على صعيد النتائج والأداء في الآونة الأخيرة، ما جعل مستقبله مع فريق ملعب الكامب نو يبقى بلا ملامح.

وكان الفريق الكتالوني قد مني بخسارة بثلاثية دون رد أيضاً أمام بايرن ميونخ في المشهد الافتتاحي لدوري الابطال هذا الموسم.

#برشلونة #خوان لابورتا #كومان #رونالد كومان #دوري أبطال أوروبا

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