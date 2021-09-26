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الخارجية: السلطات الأردنية تلغي نظام "الترانزيت" وترفع قيود السفر عن عدة دول

الأحد 26 سبتمبر 2021 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: السلطات الأردنية تلغي نظام "الترانزيت" وترفع قيود السفر عن عدة دول



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أن السلطات الأردنية المختصة قررت إلغاء العمل بنظام الترانزيت (العبور من الجسر إلى المطار)، وسيتم استقبال جميع المسافرين عبر الجسر وفقًا للإجراءات المعتمدة ودون الاعتبار لتذاكر السفر أو حجوزات الطيران أو الفنادق.

كما أشارت "الخارجية" في بيان لها، اليوم الأحد، نقلًا عن سفارتنا لدى الأردن، إلى أن السلطات الأردنية المختصة رفعت القيود عن الراغبين بالقدوم إلى أراضي المملكة من الهند، وبنغلاديش، وسيرلانكا، وباكستان، وماينمار، وبوتان، ونيبال، والتي كانت موجودة بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت أنه "بإمكان المواطنين الراغبين بالسفر من هذه الدول إلى أراضي المملكة، القدوم دون تنسيق مسبق، شرط الالتزام بالإجراءات الاعتيادية المتبعة والمطلوبة للقادمين من الدول كافة".

#وزارة الخارجية #السلطات الأردنية #الترانزيت

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