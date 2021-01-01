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هل اعتزلت دنيا وإيمي سمير غانم الفن؟

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل اعتزلت دنيا وإيمي سمير غانم الفن؟



وكالات / سما /

رد مهرجان "أيام القاهرة للدراما العربية" على الأنباء التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية حول اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم بعد اعتذارهما عن المشاركة في المهرجان. وقال القائمون على المهرجان إن الأنباء الرائجة عن دنيا وإيمي "غير صحيحة"، مشيرين إلى أن لديهما تعاقدات على بطولة عدة أعمال فنية، وسيتم البدء بتصويرها قريبا، وكان هناك اتفاق بالفعل على حضورهما حفل الافتتاح ولكن ظروفهما النفسية لم تسمح. ولفت المهرجان لمعاناة إيمي ودنيا من فكرة الخروج مرة أخرى للجمهور ومواجهة مشاعر الحزن والشفقة، حيث أن إيمي تصارع أحزانها ولكنها حتى الآن غير قادرة على استعادة حياتها الطبيعية، وتحتاج إلى المزيد من الوقت للتأقلم على الوضع الجديد خاصة وأن حياتها كلها كانت مرتبطة بوالديها حتى بعد الزواج.

وكانت الفنانة المصرية إلهام شاهين قد اضطرت لتسليم درع تكريم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، في مهرجان أيام القاهرة بعد غياب ابنتيهما في آخر لحظة. وقالت شاهين في كلمتها إلى إيمي ودنيا، بعد استلام التكريم إن سمير غانم ودلال عبد العزيز نموذج مثالي للحب والرومانسية، لذلك أهدى المهرجان إليهما جائزة باسم “فن الحب”، وأوضحت أنهما في مكانة كبيرة لدى الجمهور وزملائهم مثل مكانتهم الغالية عند إيمي ودنيا سمير غانم. وعلقت الممثلة المصرية على فيديو كلمتها في المهرجان على حسابها بإنستغرام وقالت: "مبروك حبايبي دنيا وإيمى جائزة فن الحب باسم سمير ودلال الله يرحمهم ونعيش ونفتكرهم دايمًا في كل وقت بكل الخير.. بحبكم من كل قلبي وبدعي لكم يصبر قلبكم ويسعدكم يارب". وأضافت شاهين في كلمتها أن الفنان لا يموت ولكن يظل باقيا في الذاكرة بفضل أعماله، وهو ما حدث مع سمير غانم ودلال عبد العزيز اللذين أسعدا الجمهور بأعمالهما على مدار سنوات طويلة.

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