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6 إرشادات مهمة لتنظيف الرئة بعد الإصابة بكورونا

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 إرشادات مهمة لتنظيف الرئة بعد الإصابة بكورونا



وكالات / سما /

تؤثر عدوى كوفيد 19 على صحة الرئة مسببة التهابها وانتفاخ الأنسجة الموجودة بها، ومن ثم تزداد فرص تراكم السوائل داخلها أو الإصابة بالالتهاب الرئوي.

وتظهر الأعراض المرتبطة بتأثير كورونا على الرئة في هيئة: سعال جاف وفقدان حاسة الشم وصعوبة التنفس وسيلان الأنف والتهاب الحلق وغيرها، حسبما نشر موقع “Very well health”.

وفي حال تطور العدوى، يعاني المصاب من صعوبة التنفس وقلة الأكسجين في الجسم والضغط على الصدر، ما يستوجب ضرورة التوجه إلى المستشفى لتحديد ما إن كان الأمر يستلزم استخدام أجهزة التنفس الصناعي أم لا.

وفي بعض الحالات، تستمر أعراض كورونا حتى بعد التعافي، وهو ما يسمى “كوفيد طويل الأمد”، فمن الممكن أن يشكو الشخص من استمرار السعال أو فقدان حاسة الشم أو غيرها من الأعراض الأخرى مثل الصداع.

وتحتاج الرئتين إلى القيام ببعض الإجراءات البسيطة لتنظيفها والتخلص من المخاط المتراكم بها نتيجة الإصابة بكوفيد 19.

وفيما يلي بعضاً من أهم نصائح الأطباء التي يجب اتباعها لتنظيف الرئتين بعد الإصابة بكورونا :

1-ترطيب الجسم عن طريق شرب كمية كبيرة من المياه طوال اليوم، للتخلص من المخاط الذي يزداد سوءًا مع تعرض الجسم للجفاف.

2-تنفس بخار الماء إما عن طريق أخذ حمام ماء دافئ يوميًا وشم البخار المتراكم داخل الحمام، أو غلي قدر من الماء على النار ووضع الأنف في مواجهة الأبخرة المتصاعدة منه.

3-وضع فوطة مبللة في مياه ساخنة، وتركها على الأنف لتنفس المياه الساخن عدة دقائق.

4-ممارسة تمارين التنفس بعمق عدة مرات خلال اليوم الواحد.

5-غسل الأنف بمحلول طبي يتم بيعه في الصيدليات للتخلص من الالتهابات والاحتقان.

6-رفع الرأس على وسادة أو أكثر أثناء النوم أو الاسترخاء.

#كوفيد 19 #إرشادات #الرئة #كورونا #فايروس كورونا #الصحة #العدوى

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