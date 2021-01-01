برنامج غزة للصحة النفسية يعقد أولى جلسات الإشراف المهني والدعم النفسي لـ200 ضابط إسعاف

غزة / سما /

عقدت دائرة التدريب والبحث العلمي ببرنامج غزة للصحة النفسية أولى جلسات الإشراف المهني والدعم النفسي التي ستقدم لـ 200 ضابط إسعاف ضمن سلسلة من الجلسات، حيث شارك بأولى الجلسات التي انطلقت 30 ضابط من ضباط الإسعاف مقسمين إلى ثلاث مجموعات حيث تشمل كل مجموعة 10 ضباط إسعاف.

ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع" تقديم خدمات الصحة النفسية المتخصصة للفتيان والفتيات والنساء والرجال من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة والمتضررين من الأزمات المستمرة في قطاع غزة" والممول من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة.

حضر الجلسة الافتتاحية كلا من السيدة/ راوية حمام، مدير دائرة التدريب والبحث العلمي، والسيد/ د. هاني الجعفراوي، مدير دائرة الإسعاف، والسيد/ رأفت جعرور رئيس قسم التدريب والتطوير في الوزارة، ومنسقة المشروع السيدة وفاء صبح، حيث قامت السيدة/ راوية حمام باستعراض أهداف وأهمية هذه الجلسات والتعاون الذي يتم بين البرنامج والوزارة في خدمة المسعفين الذين يعملون ليلا نهارا لخدمة سكان قطاع غزة في ظل كل التحديات السابقة والحالية.

كما تقدم السيد هاني الجعفراوي والسيد رأفت جعرور بالشكر لبرنامج غزة للصحة النفسية لإيلائهم الاهتمام بفئة ضباط الإسعاف والتي تعتبر من الفئة الأكثر تعرضا للضغوط النفسية في فترات العدوان وما بعدها، حيث أضاف الجعفراوي أن هذه الجلسات هي امتداد لتعاون طويل الأمد مع برنامج غزة للصحة النفسية التي سبق وقدمت العديد من الخدمات لوزارة الصحة بشكل عام وللإدارة العامة للإسعاف والطوارئ على وجه الخصوص.