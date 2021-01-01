  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

برنامج غزة للصحة النفسية يعقد أولى جلسات الإشراف المهني والدعم النفسي لـ200 ضابط إسعاف

الأحد 12 سبتمبر 2021 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج غزة للصحة النفسية يعقد أولى جلسات الإشراف المهني والدعم النفسي لـ200 ضابط إسعاف



غزة / سما /

عقدت دائرة التدريب والبحث العلمي ببرنامج غزة للصحة النفسية أولى جلسات الإشراف المهني والدعم النفسي التي ستقدم لـ 200 ضابط إسعاف ضمن سلسلة من الجلسات،  حيث شارك بأولى الجلسات التي انطلقت  30 ضابط من ضباط الإسعاف مقسمين إلى ثلاث مجموعات حيث تشمل كل مجموعة 10 ضباط إسعاف.

 

ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع" تقديم خدمات الصحة النفسية المتخصصة للفتيان والفتيات والنساء والرجال من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة والمتضررين من الأزمات المستمرة في قطاع غزة" والممول من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة.

 

 حضر الجلسة الافتتاحية كلا من السيدة/ راوية حمام، مدير دائرة التدريب والبحث العلمي، والسيد/ د. هاني الجعفراوي، مدير دائرة الإسعاف، والسيد/ رأفت جعرور رئيس قسم التدريب والتطوير في الوزارة، ومنسقة المشروع السيدة وفاء صبح، حيث قامت السيدة/ راوية حمام باستعراض أهداف وأهمية هذه الجلسات والتعاون الذي يتم بين البرنامج والوزارة في خدمة المسعفين الذين يعملون ليلا نهارا لخدمة سكان قطاع غزة في ظل كل التحديات السابقة والحالية. 

 

كما تقدم السيد هاني الجعفراوي والسيد رأفت جعرور بالشكر لبرنامج غزة للصحة النفسية لإيلائهم الاهتمام بفئة ضباط الإسعاف والتي تعتبر من الفئة الأكثر تعرضا للضغوط النفسية في فترات العدوان وما بعدها، حيث أضاف الجعفراوي أن هذه الجلسات هي امتداد لتعاون طويل الأمد مع برنامج غزة للصحة النفسية التي سبق وقدمت العديد من الخدمات لوزارة الصحة بشكل عام وللإدارة العامة للإسعاف والطوارئ على وجه الخصوص.

#برنامج غزة للصحة النفسية #الدعم النفسي #ضابط إسعاف #غزة

الأكثر قراءة اليوم

محدث: إعلام اسرائيلي يكشف مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

قناة عبرية : حفر النفق بسجن جلبوع استمر أكثر من 6 شهور وهذا ما قاله محمود العارضة ..

إغلاق مطار إسرائيلي في إطار البحث عن أسيرين فلسطينيين

بعد موجة تحريض ضد أهالي الناصرة.. غزة تبعث برسالة وحدة وطنية

فيديو يشعل الغضب في مصر.. شاهد: طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلبه والاعتذار له

أوصى بحرق جثمانه ونثر رماده.. وفاة المخرج الفلسطيني نصري حجاج

جنين: "المشتركة للمقاومة" تؤكد استعدادها لخوض معركة شرسة دفاعاً عن أسرى جلبوع

الأخبار الرئيسية

عارضة

مسؤول اسرائيلي يعترف : أسرى الجهاد الإسلامي جرأتهم جنونية ونواجه صعوبة في السيطرة عليهم

18 وفاة و1601 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1952 حالة تعاف في فلسطين

قناة كان: نقل الأسير زكريا الزبيدى لمستشفى رمبام بحيفا بعد تدهور حالته الصحية

منحة

تفاصيل تنشر لأول مرة.. لهذا السبب: بينت يفكر في إدخال المنحة القطرية لغزة عبر الحقائب

20210912074027

تواصل عمليات البحث عن الأسيرين انفيعات وكممجي في جنين ويوكنعام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية