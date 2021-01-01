الجيش الاسرائيلي: تمديد إغلاق المعابر في الضفة الغربية حتى يوم السبت

القدس المحتلة /سما/

قرر السلطات "الإسرائيلية"، مساء اليوم، استمرار إغلاق المعابر في الضفة الغربية حتى يوم السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه وبناءً على تقييم الوضع الأمني والجهود المبذولة للعثور على الأسرى الفارين من سجن جلبوع، تقرر تمديد الإغلاق على منطقة الضفة الغربية حتى منتصف يوم السبت - الأحد بعد تقييم الوضع.

وأوضح أن المعابر في قطاع غزة ومعابر البضائع في الضفة الغربية ستفتح كالمعتاد منتصف الليل، كما سيسمح بمرور العمال الذين يعملون في منطقة الضفة الغربية، بالإضافة إلى حالات إنسانية وطبية واستثنائية بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق.

وأضاف: في ختام اجتماعات لتقييم الوضع ترأسها رئيس الأركان أفيف كوخافي، تقرر تعزيز قوات الجيش في منطقة الضفة الغربية بكتائب مقاتلين وقوات استطلاع وقطع جوية.