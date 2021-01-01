  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الاسرائيلي: تمديد إغلاق المعابر في الضفة الغربية حتى يوم السبت

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي: تمديد إغلاق المعابر في الضفة الغربية حتى يوم السبت



القدس المحتلة /سما/

قرر السلطات "الإسرائيلية"، مساء اليوم، استمرار إغلاق المعابر في الضفة الغربية حتى يوم السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه وبناءً على تقييم الوضع الأمني والجهود المبذولة للعثور على الأسرى الفارين من سجن جلبوع، تقرر تمديد الإغلاق على منطقة الضفة الغربية حتى منتصف يوم السبت - الأحد بعد تقييم الوضع.

وأوضح أن المعابر في قطاع غزة ومعابر البضائع في الضفة الغربية ستفتح كالمعتاد منتصف الليل، كما سيسمح بمرور العمال الذين يعملون في منطقة الضفة الغربية، بالإضافة إلى حالات إنسانية وطبية واستثنائية بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق.

وأضاف: في ختام اجتماعات لتقييم الوضع ترأسها رئيس الأركان أفيف كوخافي، تقرر تعزيز قوات الجيش في منطقة الضفة الغربية بكتائب مقاتلين وقوات استطلاع وقطع جوية.

#الجيش الإسرائيلي #معابر غزة #الضفة الغربية #اسرائيل #الهروب من سجن جلبوع

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس يحدد شرطاً للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة: جاهزون لإجراء الانتخابات العامة

تفاصيل جديدة يرويها أول من أبلغ السلطات الاسرائيلية عن حادثة فرار أسرى جلبوع

لهذا السبب .. الجهاد الاسلامي و فتح عززت من قواتها في مخيم جنين

بالفيديو: كلمات مؤثرة من مذيعة تلفزيون الجديد اللبناني لأسرى جلبوع

بالتفاصيل .. تركيا تتخذ قرارات "حازمة" تجاه اللاجئين في أراضيها

“نفق الحرية”.. احتفاء مصري بالغ بعملية فك أسر الأبطال الفلسطينيين

صحيفة عبرية: الجيش لا يستبعد وصول الأسرى الفارين من جلبوع إلى غزة

الأخبار الرئيسية

الشرطة الاسرائيلية

ثغرة أمنية ساهمت في تفوق الأسرى على خطوات المطاردة.. وتحقيق مركز مع سجانيين جلبوع

تصعيد أمنيّ مُحتمَل: استعداد لاستمرار عمليّات البحث عن الأسرى "لأكثر من بضعة أيام"

السجون تتجه نحو التصعيد: اقتحام وتنكيل وإحراق غرف في سجني النقب ورامون

تفاصيل جديدة يرويها أول من أبلغ السلطات الاسرائيلية عن حادثة فرار أسرى جلبوع

استعدادات لإضراب مفتوح عن الطعام: شاهد..جرائم نازية في سجن النقب والأسرى يحرقون الغرف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية