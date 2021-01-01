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أسرى الجهاد يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسرى الجهاد يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال



غزة /سما/

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء، نيتها خوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام خلال الأسبوع القادم.

وقالت الهيئة القيادية في بيان مقتضب: "سنقاوم إجراءات الإدارة القمعية ومستعدون لتقديم الشهداء في سبيل الدفاع عن كياننا التنظيمي ونستعد لخوض إضراب مفتوح عن الطعام خلال الأسبوع القادم، ما لم تتوقف الهجمة الشرسة بحقنا".

وتشن إدارة السجون الصهيونية هجمة شرسة على أسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون وتنفذ إجراءات عقابية بحقهم وتنقلات بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم بحفر نفق في سجن جلبوع، منهم خمسة من أسرى حركة الجهاد الإسلامي والسادس من حركة فتح.

#اسرى الجهاد #الجهاد الاسلامي #اضراب عن الطعام

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