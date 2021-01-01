رغم دخولها الشهر التاسع من حملها.. "إسرائيل" ترفض الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك

رام الله /سما/

رفضت محكمة الاحتلال العسكرية اليوم الاثنين، طلبا لمحامي الأسيرة أنهار الديك بالإفراج عنها، رغم دخولها الشهر التاسع من حملها.

وأكدت عائلة الأسيرة الديك، والتي من المنتظر أن تضع مولودها بعد أيام داخل سجون الاحتلال، بأنها تعيش الوجع والألم من حجم التقصير بحق ابنتهم.

وأكدت العائلة، أن محاولاتها من خلال المحامي والجهات الحقوقية بأن يكون أحد أفراد العائلة إلى جانب الأسيرة أثناء الولادة، باءت بالفشل أمام التعنت والإجرام الاحتلالي في التعامل مع قضية ابنتهم.

وقالت والدة الأسيرة أنهار: الصليب الأحمر رفع طلبا لنا لإدارة سجون الاحتلال ليكون أحد من أفراد الأسرة إلى جانبها ولكن للأسف رفض الطلب".

وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية والداخل المحتل خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية ومظاهرات دعت إلى الإفراج عن الأسيرة الديك التي تنتظر وضع مولودها الثاني بأي لحظة.

واعتقلت قوات الاحتلال أنهار الديك، من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، في شهر مارس/ آذار الماضي، وهي حامل في شهرها الرابع.

وتعاني الأسيرة الديك من اكتئاب حمل ثنائي القطب بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وتحتاج لاهتمام ورعاية طبية خاصة، لا تتوفر داخل سجون الاحتلال.