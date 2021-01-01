  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رغم دخولها الشهر التاسع من حملها.. "إسرائيل" ترفض الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك

الإثنين 30 أغسطس 2021 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم دخولها الشهر التاسع من حملها.. "إسرائيل" ترفض الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك



رام الله /سما/

رفضت محكمة الاحتلال العسكرية اليوم الاثنين، طلبا لمحامي الأسيرة أنهار الديك بالإفراج عنها، رغم دخولها الشهر التاسع من حملها.

وأكدت عائلة الأسيرة الديك، والتي من المنتظر أن تضع مولودها بعد أيام داخل سجون الاحتلال، بأنها تعيش الوجع والألم من حجم التقصير بحق ابنتهم. 

وأكدت العائلة، أن محاولاتها من خلال المحامي والجهات الحقوقية بأن يكون أحد أفراد العائلة إلى جانب الأسيرة أثناء الولادة، باءت بالفشل أمام التعنت والإجرام الاحتلالي في التعامل مع قضية ابنتهم.  

وقالت والدة الأسيرة أنهار: الصليب الأحمر رفع طلبا لنا لإدارة سجون الاحتلال ليكون أحد من أفراد الأسرة إلى جانبها ولكن للأسف رفض الطلب". 

وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية والداخل المحتل خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية ومظاهرات دعت إلى الإفراج عن الأسيرة الديك التي تنتظر وضع مولودها الثاني بأي لحظة. 

واعتقلت قوات الاحتلال أنهار الديك، من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، في شهر مارس/ آذار الماضي، وهي حامل في شهرها الرابع.  

وتعاني الأسيرة الديك من اكتئاب حمل ثنائي القطب بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وتحتاج لاهتمام ورعاية طبية خاصة، لا تتوفر داخل سجون الاحتلال.

#محكمة الاحتلال #الاسير انهار الديك #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن التفاصيل الكاملة للقاء غانتس مع الرئيس عباس في رام الله

يديعوت تكشف عن "التسهيلات" التي ستقدمها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية

بعد 11 عام.. ما الذي دفع وزير الجيش الاسرائيلي إلى لقاء الرئيس عباس؟

الأردن و«حماس» عند الراحل غوشة: كيف حصل التلاقي وأين؟ البحث عن «تقارب ما» ..

بعد لقاء عباس غانتس.. مقرب من بينيت: لا حل سياسي مع السلطة ولن يكون

إذاعة جيش الاحتلال : تطور في فعاليات الفصائل على حدود غزة

الشيخ: الرئيس عباس يلتقي بني جانتس في رام الله

الأخبار الرئيسية

كوخافي يهدد غزة: لن نتردد بشن عملية عسكرية

جواز

الشؤون المدنية تصدر توضيحا مهما حول آخر المستجدات في ملف شمل العائلات وتغيير العنوان

حسين الشيخ: اتفاق فلسطيني قطري على المنحة القطرية لقطاع غزة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إقرار الخطة القانونية والدبلوماسية لاسترداد جثامين الشهداء

يديعوت تكشف عن "التسهيلات" التي ستقدمها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية