ضجة في الأردن.. عندما يكشف “أمير هاشمي” وشقيق الملك عن ركبته العارية تضامنا مع “فتاة ”

وكالات

اثار الامير الهاشمي الاردني و شقيق الملك الامير علي بن الحسين موجة عاتية من النقاش والجدل بعدما قرر بطريقة فريدة جدا التضامن مع فتاة رياضية تعرضت للتنمر والانتقاد بسبب ارتدائها سروال جينز ممزق من جهة الركبة وهو وهو احدى الموضات المعروفة في عالم ازياء الفتيات والنساء” جينز راب”.

وقرر الامير الاردني اظهار التضامن مع الفتاة الرياضية ولاعبة كرة السلة بان نشر الصورة لركبته العالية وهو يرتدي بنطال جينز ممزق بنفس الطريقة داعيا الى توقف التدخل ضمنيا بحياة الافراد والناس الشخصية .

و كانت الفتاة وإسمها روبي حبش قد قالت بان حراس مبنى التلفزيون الاردني الرسمي رفضوا السماح لها بالدخول والظهور على التلفزيون لإن “ملابسها ممنوعة”.

واثار وقوف الامير في هذا الاتجاه مع الفتاة الرياضية عاصفة من الجدل والاعتراض قارنت بين اظهار التضامن في قصة بنطال الجينز الممزق دون التضامن مع مواطن اردني اشعل النار بنفسه و احرق نفسه ثم القى بنفسه من اعلى جسر في العاصمة عمان امس الاول بسبب اصرار سلطات البلدية على مصادرة بسة بضائع يترزق منها.

واستخدم الامير بطبيعة الحال منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن موقفه التضامني.

لكن القصة تناولتها بشكل عاصف الاف المنصات الالكترونية بما في ذلك تفاعلات الاردنيين على واتساب اب و على تويتر وغيرهما.

عبر صفحته التواصلية على فيسبوك قرر الكاتب الصحفي الاردني المعروف باسل الرفايعة استدعاء صورة قديمة لحذاء ممزق ارتداه طفل قبل قبل 5 اعوام في موسم الشتاء بصورة شهيرة في احدى قرى مدينة الطفيلة جنوبي البلاد.

وخاطب الرفايعة الامير علي بن الحسين قائلا الا تلاحظ ان الفتى يحتذي في الصورة بقايا حذاء رياضي وما يزال فتيان مثله في بلادنا يمزق الفقر احذيتهم وثيابهم واحلامهم لعلهم يستحقون تضامنا مماثلا.

لكن وعلى صفحته التواصلية ايضا اختار الصحفي الاردني المقيم في الخارج عبد الله بن عيسى التعليق على مجريات النقاش معتبرا ان المحاولة الاهم الان فهم اسباب انشغال المجتمع باكمله ببعض التفاهات مشيرا الى ان مسالة الركبة المكشوفة في حادثة راب جينز تافهة فعلا لكن هناك فرق بين الامر التافه المعرف و بين الفلسفة الزائدة والنقاش الاجتماعي بخصوصه.

وطالب على القواسمي عبر توتير بتضامن مماثل مع كل ضحايا المعيشة الصعبة والازمة الاقتصادية في البلاد.

و قالت نجوى دعنا بان تضامن الامير خطوة ايجابية ومريحة لكن جميع الاردنيين يحتاجون التضامن على نحو او اخر اليوم.

بنفس الوقت لم يصدر بيان رسمي يوضح حقيقة الامر لكن موضوع الركبة وتضامن الامير معه بعد نشر الصورة تضمنت ركبته المكشوفة من الملفات التي اثارت النقاش الصاخب خلال اليومين الماضيين في الاردن.