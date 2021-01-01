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عرض مقطع تشويقي من فيلم "السماء" في منتدى "الجيش – 2021"

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
عرض مقطع تشويقي من فيلم "السماء" في منتدى "الجيش – 2021"



وكالات / سما /

شهد منتدى "الجيش–2021" عرضاً تشويقياً لفيلم "السماء"، الذي تدور بعض أحداثه في سوريا، وسيعرض في دور السينما الروسية في 7 أكتوبر، المصادف لعيد ميلاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وعرض الفيلم على كل شاشات المنتدى وعلى الشاشة الرئيسية التابعة لمجمع " باتريوت" ومركز المؤتمرات.

فيلم "السماء" الروائي من إخراج المخرج الروسي، إيغور كوبيلوف مستوحى من القصة الحقيقية لمقتل الطيار العسكري الروسي، أوليغ بيشكوف وإنقاذ الملاح العسكري، كونستانتين موراختين عام 2015 في سوريا.

وجرى تصوير الفيلم على خلفية المنشآت الحقيقية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بما فيها مركز الدفاع الوطني الروسي، ومركز "ليبيتسك لتدريب الطيارين، وقاعدة حميميم الجوية في سوريا.

وتولت تصوير الفيلم شركة Triixmedia للأفلام بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية وبمشاركة قناة روسيا -1 التلفزيونية.

ويروي الفيلم قصة مقتل الطيار العسكري الروسي، أوليغ بيشكوف، على أيدي الإرهابيين بعد أسقاط طائرته ونجاة ملاح الطائرة نفسها، قسطنطين موراختين عام 2015 في شمال سوريا.

وتضم بطولة الفيلم، إيغور بيترينكو الذي قام بأداء دور الطيار البطل، أوليغ بيشكوف، إيفان باتاريف، الذي لعب دور الملاح الجوي، قسطنطين موراختين. وهناك بطل آخر وهو ضابط يمثل قوات العمليات الخاصة الروسية يقوم الفنان، سيرغي غوبانوف بأداء دوره.

يذكر أن قاذفة "سو – 24" الروسية بقيادة الطيار، أوليغ بيشكوف والملاح الجوي قسطنطين موراختين أسقطتها مقاتلة تركية 24 نوفمبر عام 2015 في شمال سوريا. وقتل الإرهابيون الطيار البطل أثناء نزوله بالمظلة. أما ملّاح الطائرة فاستطاع النجاة بعد إنقاذه من قبل القوات الخاصة الروسية.

وتم القضاء على كل الإرهابيين الذين شاركوا في قتل الطيار الروسي. أما الحكومة الروسية فمنحت الطيار الراحل، أوليغ بيشكوف لقب بطل روسيا.

#فيلم السماء #روسيا

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