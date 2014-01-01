صحة غزة تتحدث عن "دلتا": الموجة الثالثة من كورونا بدأت فعليًا.. الأعداد ستتصاعد خلال الأيام القادمة

غزة /سما/

قال مدير "دائرة مكافحة العدوى" في وزارة الصحة بغزة د. رامي العبادلة، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا بدأت فعليًا منذ حوالي أسبوعين ونتوقع أن تكون زيادة فعلية بعدد الإصابات خلال الأسابيع القادمة"، مشيرًا إلى أن الذروة ستكون في منتصف شهر سبتمبر القادم، وذلك تبعًا للوضع الوبائي والخارطة الوبائية.

وأكد العبادلة في تصريح صحفي، أن وزارة الصحة لا تتحكم بعدد الأشخاص الذين يتم أخذ المسحات اليومية منهم، موضحًأ أن منْ يتم أخذ المسحات منهم هم الذين تظهر لهم أعراض تنفسية ويتوجهون للمراكز الصحية والمشافي لتلقي العلاج.

وتابع "منذ منتصف الموجة الثانية بدأنا في أخذ مسحات للأشخاص الذين يتقدمون بشكوى صحية فيها جزء من أعراض كورونا ويتوجهون إلى مراكز الرعاية الأولية ومراكز الفرز التنفسي الموجودة في المستشفيات، حيث تم إلغاء نظام أخذ مسحات من المخالطين".

وذكر العبادلة أن معدل الإصابات قبل شهر من الآن يختلف كثيرًا عما هو الآن، حيث كانت نسبة الإصابات من إجمالي الفحوصات قرابة 10%، أما الآن ومنذ أسبوعين فقد ارتفع معدل الإصابات، منوهًا إلى أن نسبة الإصابات من إجمالي الأشخاص الذين يشتكون من أعراض أصبحت أكبر، ونسبة المسحات الإيجابية منهم عددها أكبر.

التزام المواطنين

وعن التزام المواطنين بالتطعيم والإجراءات، قال العبادلة "ما بين الموجة الأولى والثانية كان هناك نسبة التزام من المواطنين تُقدر بـ25%، أما الآن نسبة الالتزام لا تزيد عن .25%، وهناك عزوف من المواطنين عن تلقي اللقاح وعدد الذين تلقوا التطعيم لا يتجاوز %10، ولهذا الأمر معطياته الصحية".

وشدد العبادلة على أن الأشخاص الذين أصيبوا في الموجة الأولى معرضين للإصابة مرة أخرى، لأنه قد مضى أكثر من 6 أشهر على إصابتهم، وذلك لأن المناعة المكتسبة من الإصابة عمرها 6 أشهر، وبذلك مناعة القطيع قد انتهت.

ارتفاع قادم

ولفت إلى أن الأعداد ستتصاعد خلال الأيام القادمة، حتى إذا أعداد المصابين لم تزداد ستكون أعداد المنومين في المستشفيات بازدياد مستمر، لأن أعداد الإصابات تعتمد على عدد المواطنين الذين توجهوا للمستشفيات لإجراء الفحوصات.

وبيّن العبادلة أنه قبل شهر من الآن كان هناك 19 حالة في المستشفيات ما بين خطيرة وحرجة، أما الآن هناك 63 حالة ما بين خطيرة وحرجة.

المتحور دلتا

وأضاف العبادلة "لا توجد لدينا أي فحوصات تثبت أو تنفي وجود طفرة دلتا، ولا يوجد فحص للطفرات، فالفحص الموجود عام للكورونا.

ونوه إلى أنه حسب منظمة الصحة العالمية فإنه خلال شهرين سيسيطر المتحول دلتا على العالم ووصل الآن لمصر والضفة والداخل المحتل والأردن فالمؤكد أنه سيدخل غزة.

ودعا المواطنين للإسراع بتلقي اللقاح للحفاظ على حياته وحياة منْ حوله، والحرص على الالتزام بإجراءات السلامة "الكمامة والتباعد". "الرأي الحكومية"