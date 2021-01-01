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دحلان: الجزائر الحبيبة تستحق من الجميع كل الدعم والتضامن لمواجهة محنة الحرائق

الأربعاء 11 أغسطس 2021 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: الجزائر الحبيبة تستحق من الجميع كل الدعم والتضامن لمواجهة محنة الحرائق



غزة/سما/

عقَّب قائد تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، النائب محمد دحلان، اليوم الأربعاء، على الحرائق المفتعلة في الجزائر، والذي أسفر عن وفاة 65 شخصًا بينهم 25 عسكريًا.

وقال دحلان في تدوينة عبر صفحته في موقع "فسيبوك": "إنَّ الجزائر الحبيبة تستحق من الجميع كل الدعم والتضامن لمواجهة محنة الحرائق"، مُشيرًا إلى أنّ الجزائر لم تتأخر يومًا عن مساندة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأضاف: "كانت دومًا كريمةً مضيافةً احتضنت قطاعات من قواتنا وطلابنا وآلاف مؤلفة من عائلاتنا وفضاء نظيفًا لعقد دورات مجالسنا الوطنية لحماية الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتثبيت مكانة وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية فضلاً عن الدعم المالي لعقود طويلة وبلا شروط سياسية أو تدخل بشؤوننا الداخلية".


 
وأعرب دحلان في ختام تدوينته، عن تضامنه مع بلد الشهداء، داعيًا المولى عز وجل أنّ يغفر لضحايا مكافحة الحرائق من عسكريين ومدنيين ويجعل مثواهم الجنة ويمن بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى بإذنه تعالى

#محمد دحلان #الجزائر #حرائق الجزائر #تيار الاصلاح الديمقراطي

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