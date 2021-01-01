  1. الرئيسية
  2. الرياضة

هل فعلاً قدم برشلونة عرضاً أخيراً لليونيل ميسي؟

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل فعلاً قدم برشلونة عرضاً أخيراً لليونيل ميسي؟



وكالات / سما /

انتشرت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية تدعي أن برشلونة قرر تقديم عرض أخير لليونيل ميسي، لمحاولة الإبقاء عليه ومنعه من الرحيل.

وكان برشلونة قد أعلن بشكل رسمي عدم تجديد عقد ليونيل ميسي يوم الخميس الماضي، وهو ما أكد عليه رئيس النادي خوان لابورتا، ثم عقد النجم الأرجنتيني بياناً صحفياً وقام بتوديع الجماهير واللاعبين في ملعب الكامب نو، وذلك خلال الحفل الختامي الذي ذرف فيه الكثير من الدموع.

ولم ينجح برشلونة في ترتيب حساباته المالية لتتوافق مع قوانين اللعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني، وهو السبب الرئيسي وراء عدم تجديد عقد ليونيل ميسي والسماح له بالرحيل مجاناً.

وكان الجميع ينتظر توقيع ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، لكن خرجت تقارير صحفية قبل ساعات تؤكد أن برشلونة لم يستسلم بعد، وقرر التقدم بعرض أخير للبرغوث قد يسمح باستمراره في ملعب الكامب نو.

وأوضحت تلك التقارير أن فيران ريفيرتر الرئيس التنفيذي للنادي الكتالوني ليس راضياً عن قرار الرئيس خوان لابورتا بالاستسلام مبكراً بخصوص تسجيل ميسي، ولذلك يقود الآن محاولة أخيرة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

من جانبها، أصدرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً جديداً بهذا الخصوص، وأكدت خلاله على أن أشخاص مقربين من البرغوث نفوا تلقيه عرض جديد من البرسا في الساعات الماضية.

#برشلونة #ميسي #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

"صديقه كشف مكانه وأبلغ عنه".. تفاصيل جديدة حول عملية منتصر شلبي عند حاجز زعترة

رسمياً.. وزارة المالية تعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين

الأردن: اكتشاف "ديار النبي لوط" في منطقة الأغوار الجنوبية

استشهاد عميد أركان حرب بالجيش المصري بهجوم ارهابي في سيناء

شاهد.. أحدث مقاتلات الجيش المصري تظهر في سماء الإمارات

رحلة غطس.. دبلوماسية بحرينية إسرائيلية تحت الماء (صور + فيديو)

وزير إسرائيلي: هناك اتصالات مباشرة وتفاهمات مع السعودية.. وقرار"مهم جدا" يخص الأردن

الأخبار الرئيسية

يبدأ الاثنين القادم .. التعليم بغزة تكشف طبيعة الدوام الدراسي للطلبة وعدد الأيام

شلبي يكشف تفاصيل جديدة حول تنفيذه عملية "زعترة": الجنود اختبأوا ولم يردوا

DFIHd

غزة: تفاصيل جديدة ومروعة في وفاة طفل نتيجة التعذيب من قبل أقاربه

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن محاكمة الرياض للمعتقلين لديها من الفلسطينيين

04

الاحتلال يطلق الرصاص على فلسطينية بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية