هل فعلاً قدم برشلونة عرضاً أخيراً لليونيل ميسي؟

وكالات / سما /

انتشرت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية تدعي أن برشلونة قرر تقديم عرض أخير لليونيل ميسي، لمحاولة الإبقاء عليه ومنعه من الرحيل.

وكان برشلونة قد أعلن بشكل رسمي عدم تجديد عقد ليونيل ميسي يوم الخميس الماضي، وهو ما أكد عليه رئيس النادي خوان لابورتا، ثم عقد النجم الأرجنتيني بياناً صحفياً وقام بتوديع الجماهير واللاعبين في ملعب الكامب نو، وذلك خلال الحفل الختامي الذي ذرف فيه الكثير من الدموع.

ولم ينجح برشلونة في ترتيب حساباته المالية لتتوافق مع قوانين اللعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني، وهو السبب الرئيسي وراء عدم تجديد عقد ليونيل ميسي والسماح له بالرحيل مجاناً.

وكان الجميع ينتظر توقيع ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، لكن خرجت تقارير صحفية قبل ساعات تؤكد أن برشلونة لم يستسلم بعد، وقرر التقدم بعرض أخير للبرغوث قد يسمح باستمراره في ملعب الكامب نو.

وأوضحت تلك التقارير أن فيران ريفيرتر الرئيس التنفيذي للنادي الكتالوني ليس راضياً عن قرار الرئيس خوان لابورتا بالاستسلام مبكراً بخصوص تسجيل ميسي، ولذلك يقود الآن محاولة أخيرة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

من جانبها، أصدرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً جديداً بهذا الخصوص، وأكدت خلاله على أن أشخاص مقربين من البرغوث نفوا تلقيه عرض جديد من البرسا في الساعات الماضية.