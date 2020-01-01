ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ينتصرون على اليويفا

وكالات / سما /

أصدرت الأندية الثلاث (ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس) المؤسسة لمشروع دوري السوبر الأوروبي بياناً رسمياً جديداً بخصوص المعركة القضائية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

وكان اليويفا قد ألقى عقوبات مالية على 9 أندية كانت ستشارك في تأسيس دوري السوبر الأوروبي ثم أعلنت انسحابها، كما هدد بفرض عقوبات قاسية جداً على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب رفضها الانسحاب من المشروع.

وأوضح البيان الصادر من ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة اليوم الجمعة أن المحكمة القضائية حكمت لمصلحتهم، وأجبرت اليويفا على رفع جميع العقوبات الصادرة بحق الأندية المنسحبة، ومنعه من فرض أي عقوبات مستقبلية.

وجاء نص البيان الصادر عن الأندية الثلاث المؤسسة على النحو التالي “يعرب نادي برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد عن ارتياحهم للقرار القضائي المتخذ اليوم، الذي يأمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإلغاء جميع إجراءاته بحق الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي على الفور، بما في ذلك الملف التأديبي. الحكم يشمل الإجراءات المفتوحة على الأندية الثلاث، وإلغاء الغرامات والقيود المفروضة على الأندية التسعة المتبقية”.

وتابع البيان “وبهذه الطريقة، تدعم المحاكم القضائية مرة أخرى مؤسسي دوري السوبر الأوروبي، ورفض الاستئناف الذي رفعه الاتحاد الأوروبي، مؤكدة تحذيره أن عدم الامتثال للحكم الصادر قد يؤدي إلى عقوبات مالية ومسؤولية جنائية. سيتم تحليل القضية من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبرج، والتي ستراجع الموقف الاحتكاري لليويفا على كرة القدم الأوروبية”.